Puratich: "Chubut no se adhiere al trabajo público virtual"

El ministro de salud de la provincia, Fabián Puratich, indicó que respecto al flujo de vacunas que está llegando, "es importante y permite la inmunización con más celeridad".

Además, en una entrevista realizada en FM Cadena Tiempo, confirmó que no es intención adherir al Decreto Presidencial que determina el trabajo de empleados públicos desde sus domicilios.

En relación a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, "La campaña viene bien. Vamos avanzando fuerte. Era una propuesta de distintos ministros estos de diferir la segunda dosis para avanzar con más personas. Generan un nivel inmunidad muy bueno con la primera dosis. Están llegando con mayor regularidad. El sábado nos llegaron 4200 dosis, hoy (por ayer) 4800 más de Spunik-V. Mañana (por hoy) llegan las primeras astrazénicas 3300 más. Hace que tengamos buen flujo de vacunas, vamos a lograra inmunizar más gente en menos tiempo".

En esa línea, indicó que "vamos a diferir en 3 semanas todas las vacunas. Con este buen flujo de vacunos avanzaremos más".

En ese marco, habló sobre la situación epidemiológica de Chubut.

"Estamos en una situación distinta a otras jurisdicciones, hoy vemos el repunte de casos en buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es el mismo impacto. Nosotros venimos manteniendo una situación epidemiológica baja y buena, no es lo mismo que en toda la Argentina"

Según lo publicado, aclaró que Chubut no estaba ahí. "Las medidas son leves. Bregábamos los ministros por el cierre de Fronteros. Brasil y Uruguay tienen nuevas cepas. Luego, cada provincia puede adherir a estos tres. En la provincia no vamos a adherir. Hoy por hoy el sistema de salud más preparado".



También hizo hincapié en los hábitos de las personas. "Estamos relajados y eso preocupa. Tuvimos tres años para aprender el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de tapabocas. Muchas veces veo que no están incorporados los hábitos.

"Todos piensan que ya pasó. Pensar que no nos va a llegar. Las pandemias no terminan de un día para otro. Los virus van mutando para seguir avanzando. Se hacen más contagiosos y no nos podemos relajar. Es fundamental mantener las medidas de cuidados. Si no nos cuidamos el virus va a avanzar de la misma manera que en su momento", sostuvo Puratich.

En su recorrido por el interior, explicó que estuvo en Gan Gan, Gastre y Telsen.

"Nos oxigena recorrer el interior. Me gusta más eso que estar sentado en Rawson, no es lo mismo que los terceros cuenten las necesidades. Ver la situación que están y agradecerles. Pudimos hacer reconocimientos a jubilados"

Por último, en relación a Semana Santa, remarcó que hay que recordar las medidas preventivas. "Los cultos que no puede superar el 30%. No se puede tener agua bendita para tocar. Se recordará eso y se trabajará para que el turismo sea seguro. No son los problemas los que vienen sino los que estamos. Somos a veces los que residimos acá. Vamos a reforzar todo eso. Habrá una reunión en Nación y habrá recomendaciones con las medidas de prevención". (Jornada)