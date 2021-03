En este contexto de pandemia, debido a la imposibilidad de juntarnos, “queremos visualizarnos a través de unos flyers que compartimos en diferentes puntos de la ciudad y mediante nuestra página de Facebook: “Autismo Esquel, trabajando por la inclusión”, expresó Ramón.

La campaña incluye la difusión de dos flyers, “uno de ellos explica cuáles son los mitos y realidades del autismo, de modo que aquel que lo lea y tenga dudas respecto a algún familiar, pueda acercarse y ayudarlo. Además, para que la sociedad en sí, pueda entender que somos parte”, indicó.

Por otro lado, un segundo afiche incentiva a que el próximo 2 de abril, “salgamos a la calle vestidos con algo azul, puede ser una bufanda, una campera, un barbijo, de modo que socialmente pueda haber una respuesta de que estamos concientizando por el Día del Autismo”, manifestó la representante del grupo.

Al ser consultada por los mitos respecto al Autismo, Ramón señaló: “Hay muchos y debemos derribarlos, uno de los principales es que los chicos con autismo viven en su mundo, y no es así. Ellos tienen una forma de ser que es una condición particular: son sinceros, son tácitos, no entienden las ironías. De a poco con el crecimiento, la edad y las terapias comprenden por ejemplo la espera y nosotros también aprendemos a dirigirnos a ellos”.

Invitación a los vecinos

Vale aclarar que ésta fecha la propuso la Asamblea de la Salud a nivel mundial, “la idea es acercarnos, integrarnos en la sociedad y darnos a conocer. Cada vez hay más gente que conoce a algún niño con autismo y darnos cuenta de eso, hará que cambie un poco el modo de vincularnos”, aseguró.

“Estuvimos repartiendo éstos carteles en algunos comercios de la ciudad, pero invitamos a que si alguien quiere ponerlo en su vidriera lo pueda imprimir desde nuestra página de Facebook. Con eso van a ayudarnos a multiplicar la idea”, expresó la representante del Grupo.

Por último, Ramón señaló que “para participar del grupo no es necesario tener un familiar con autismo, sólo es necesario tener ganas de conocer de autismo y entenderlos. Trabajamos por la inclusión de la sociedad en general”.