El empresario Cristóbal López reapareció públicamente y se manifestó en favor de la minería pero en contra de la iniciativa que tratará la Legislatura chubutense. Lo hizo mediante una solicitada publicada en los diarios del Valle.



“En los últimos meses asistimos en nuestra provincia de Chubut al debate por el desarrollo de la minería. Un debate que se presentó, desde mi punto de vista, con una falsa antinomia que no nos permitió discutir lo verdaderamente importante que es el desarrollo de nuestra querida provincia. Lo que tenemos que discutir de fondo es qué le aporta a la provincia en términos económicos el desarrollo de un emprendimiento minero.



La ley que se va a votar en el día de hoy, en ese sentido, es un pésimo comienzo desde el punto de vista de los intereses de la provincia. Seguramente durante los próximos días escucharemos que el desarrollo de la minería va a dejar para nuestra provincial cerca del 16% en regalías, a través de diferentes mecanismos contemplados en la ley. Ese cálculo no solo es ingenuo sino que también es falaz. Por un lado, porque nuestra provincia está adherida a la Ley Nacional de Minería que le pone un tope del 3% a las regalías que puede recibir la provincia. Por el otro, porque aunque fuera aplicable lo establecido en la ley votada hoy no se están calculando los costos de producción que las empresas descuentan a la hora de tributar. Lo que provincia que, en el menor de los casos, las regalías para la provincia queden en el 3%.



Creo firmemente que el debate en nuestra provincia no es entre sí o no a la minería. La discusión debe ser por las condiciones en las que se va a realizar la práctica minera y, fundamentalmente, por cuál es el beneficio para la provincia. La ley impulsada por el gobernador Mariano Arcioni no protege los recursos de los y las chubutenses: los pone a riesgo a cambio de una ganancia ínfima para la provincia.



En el día de hoy, lamentablemente, hemos dado un paso atrás en ese camino. Ojalá pueda enmendarse un error que, de no corregirse rápidamente, comprometerá el futuro de nuestra querida familia”.