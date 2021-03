“Estoy muy triste, mal y ofendida. Mi pueblo de Esquel es la capital de la dignidad, No puedo creer que en la costa se le de vuelta el cerebro a los que son de esta zona“ indicó Yoya enfurecida.

Entre otras palabras, sostuvo “Son chubutenses, pero parece que son malparidos“.

En relación a los legisladores, fue contundente. “Las personas estas, que supuestamente representan al pueblo, están trabajando para los mineros que lo único que quieren son los chicharrones nuestros: agua, tierra y aire, porque ellos no tienen nada.

En esa línea, marcó su postura hacia el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. “Lo único que le queda a Arcioni en esta instancia, es presentar su renuncia“.

“La gestión que esta haciendo es la peor gestión de todos los años, de toda la provincia“

Respecto a las localidades que están cerca y las políticas implementadas, sostuvo que “el Río Chubut seguirá contaminado. Cómo puede ser que la gente que esté en Telsen, Gan Gan, Gastre, no tienen derecho a disfrutar como nosotros. ¿por qué no implementó otro tipo de políticas de estado el presidente Alberto Fernández? ¿ se le subió el chocolate a la cabeza? . A mi no me merecen el menor de mis respetos“ expresó Yoya.

Además, realizó un llamado a todo el pueblo de Esquel para que salgan a las calles si el proyecto se aprueba. “Cuando vino Capitanich a mandarse la parte diciendo que traían cosas del CIEFAP y no nos dejaron entrar... ¿Quién es para venir a opinar de mi pueblo? En Chaco viven en lo peor de la mugre y se vino a mandar la parte acá con nosotros y no nos dejaron entrar a la sesión“

“Arcioni se cree el rey de la Patagonia. Que se vaya“

En relación a Arcioni, insistió en darle “una paliza“. “Prepárate porque te vamos a dar una paliza de novela, no solo en las urnas porque no vas a poder competir nunca más, no podes defender a nuestra Patagonia“.

Por último, sostuvo que la Patagonia es la capital de la dignidad, y que los vecinos de Esquel no se dejen avasallar.