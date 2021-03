Se viene el frio y hay familias que necesitan leña para poder estar calefaccionados en sus casas. Para ello, el Plan Calor dispone y entregará leña a las familias que lo necesitan.

La secretaria de Desarrollo Social indicó que ya lo están gestionando. “Lo hicimos en febrero, ahora esta en proceso de licitación , que solo hace el área de compras y nos informan cuando estén los proveedores que ganen la licitación“.

En relación al mecanismo que van a implementar, “será el mismo que el de los alimentos, a través de un vale, el vecino retira el vale acá y va al proveedor que haya ganado y el proveedor debe llevarle la leña a su domicilio“.

Respecto a la ayuda de otras instituciones, “el año pasado no quisimos pagar fletes o camionetas para el reparto porque se encarecía demasiado. Utilizamos los vehículos del municipio, y de otras instituciones como el ejército. Todos con una predisposición excelente. Cada institución también tiene su demanda de trabajo y había días que no se podía cubrir y nos atrasaba el trabajo“, aseguró agradecida por la ayuda pero pensando en cómo poder llevar la leña antes y que no se atrase la entrega.

“Terminamos entregando leña en invierno“

En esa línea, afirmó que no quieren que pase de nuevo y a mediados de abril será entregada. “Tres metros de laña tendrá cada familia. La reserva es para adultos mayores y personas con discapacidad“.

Las cifras que estiman son las mismas del año pasado. “El año pasado entregamos a 758 familias, siempre incrementamos un poco más, desde la secretaria se hicieron conexiones de gas y también hay vecinos nuevos que están en distintos puntos de los barrios altos que hay que asistirlos con el plan calor. Estaremos en la misma cifra al año pasado, hay que multiplicarlo por tres metros que recibe cada familia“.

Será una ayuda para que las familias pasen el invierno de una mejor manera.