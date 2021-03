Estar a favor o en contra del proyecto de zonificación minera y no seguir los mandatos partidarios puede determinar el apartamiento de un legislador de su bancada.

Tal como informó Red43, Carlos Eliceche ya no es parte del bloque del PJ Frente de Todos luego de manifestarse en favor de la minería, postura ratificada en una reunión con el presidente Alberto Fernández y Mariano Arcioni junto a Ricardo Sastre tiempo atrás.

Recordamos que Sebastián López ya no es más parte del exbloque de Juntos por el Cambio. Los radicales chubutenses no quieren saber nada con la minería y el joven diputado del PRO sí lo es; hasta lo pudo corroborar una cámara oculta que se viralizó por todas partes.

Nuevas rupturas

Ahora bien, la primera semana de sesiones ordinarias del 2021 llega a su fin con otra ruptura que se venía anunciando…Los tres diputados de Trelew que responden al intendente Adrián Maderna y que integraron la lista de Chubut al Frente se muestran claramente en contra de la iniciativa de zonificación minera y por tanto decidieron apartarse del bloque arcionista, votar por sí mismos y reforzar su vínculo con el PJ Frente de Todos en pos de futuras alianzas legislativas.

La voz cantante de esta nueva escisión de Chubut Al Frente es Leyla Lloyd Jones quien había acusado a legisladores por el cobro de dinero a cambio de acompañar el proyecto minero. Junto a Lloyd Jones están José Giménez y el exdirigente vial Tuirso Chiquichano quien, hasta hace poco tiempo, no había manifestado claramente su postura contraria a la zonificación.

Pero no son solo los tres trelewenses quienes rompieron filas. La exintendenta de Rawson y exintegrante del Chubut Al Frente, Rossana Artero, también será parte de este nuevo movimiento dentro de la Legislatura. Con el asesoramiento de Alfredo Di Filippo (hombre fuerte en Rawson), Artero no se reconoce como antiminera pero no acompaña esta iniciativa de Arcioni. Y así como se mostraba con el Gobernador recorriendo los barrios capitalinos en tiempos de campaña, ahora no desaprovecha ningún micrófono para cuestionar sus políticas.

Con estos apartamientos, Chubut al Frente se quedará con 12 bancas; el PJ con 6 diputados; habrá otra bancada con los 3 madernistas y Artero, el nuevo unibloque de Eliceche; la UCR con 2 bancas y el bloque unipersonal de Sebastián López.