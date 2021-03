“En homenaje al querido Vivian Jones y visto la presentación de Cristian sosa, del expediente 179 del año 2020, considerando que el mismo propuso la denominación, con el objetivo de conocer la trayectoria deportiva y parte de la vida del señor Vivian Jones, y que todos los que compartieron vivencias con él hoy sienten un enorme vacío”. Así se le dio inicio al homenaje, con una profunda emoción de todos los presentes.

“Su amor. simplicidad, risa, autenticidad, y su particular forma de ser, nos hará extrañarle eternamente”

“Vivian nació en el año 1978, desarrolló en su vida valores sobre igualdad, trabajo, cariño y respeto brindado a todos los compañeros del trabajo de secretaria de trabajo de Esquel, quienes fueron sus principios a lo largo de su trayectoria.

Como deportista hizo atletismo, básquet en la asociación italiana, compitió a nivel local, provincial y nacional. hizo hockey, natación, viajó y participo en eventos deportivos.

También se desempeño en los últimos años en la residencia deportiva municipal. Acompañó como miembro integrante de cada acto que se llevaba a cabo, a lo asociación de rifleros de Chubut en los desfiles, y en cada festejo o evento de la secretaría de deportes”.

“Alegraba a todos con su simpatía, cariño y su tradicional baile”

El honorable concejo deliberante de la ciudad Esquel, sancionó la presente ordenanza:

Artículo 1 : dominase como Vivian Jones a la residencia deportiva municipal ubicada en la avenida Alvear 2203 de la ciudad de Esquel.

Articulo 2: regístrese, comunicase y cumplido, archivase.

regístrese, comunicase y cumplido, archivase. 8 de octubre del 2020 la ordenanza lleva la lúbrica del presidente del honorable concejo deliberante, el arquitecto Alejandro Wengier.

“ Un 8 de marzo nacía Vivian, no es casual que llegara el día en el que se conmemora el día de la mujer, luchadora, conquistadora, la mujer que persigue la igualdad de derechos ”. Así dieron comienzo a las palabras dirigidas a la mamá de Vivian. ”como vos Eva, la mama de Vivian. Eras joven cuando te diste cuenta que por delante tenias un camino en su vida, con grandes escalones, pero recorriéndolo descubriste que sobre esos mismos escalones podías apoyarte y darte fuerzas para seguir subiendo. Pisabas fuerte, y así no solo dejaste tu huella, también abriste camino y transitaste en ellos. Te dabas cuenta que como ese ser especial habían muchos mas, y merecían recorrer el camino de la vida como todos ”.

“ Vivian fue un ejemplo de superación, porque los limites que todos creemos tener para el no existían. Hiciste posible que crezca con honestidad, humildad y sinceridad, valores a los que él le agregó su alegría, amabilidad e inocencia, creando una combinación que hizo que hoy todos se hayan reunido para celebrarlo ”

El intendente Sergio Ongarato también expresó sus palabras. “Había alguien acá que siempre te recibía con una sonrisa y saludaba, me llamó la atención la buena onda que le ponía este chico que yo no sabía bien quien era, pregunté y así lo conocí a Vivian. Trayendo al primero de mis chicos a la pileta, después en otro momento que he venido siempre estaba presente con una sonrisa y buena onda, después me tocó venir aquí al complejo deportivo en otra función y con responsabilidades y problemas que permanecían. Que falte un caño del agua, que fulano no vino, pero lo que siempre te daba un respiro venir era que estaba Vivian saludando. Eso es lo más importante, a veces nos hacemos problema por muchas cosas , y uno se pregunta si tiene sentido hacerse problema. Creo que Vivian era la respuesta, esto es lo que me ha dejado a mi, una enseñanza muy grande. Gracias y es lo menos que podemos hacer por él“ .

Al final de las palabras, hubo un aplauso por parte de todos los presentes, en uno de los clubes por donde Vivian supo militar, pasar, entre tantas actividades deportivas que desempeñó, acompañando y brindando su apoyo en la actividad deportiva.

Jorge Aleuy, ex secretario de deportes, dialogó con Red43 y se mostró emocionado. “El se incorporó en la gestión que estuve en frente de la secretaria de deportes, en el año 2000 comenzó como voluntario hasta que se le consiguió una beca y se estableció, trabajando con nosotros. Tuvimos la bendición de que pueda incorporarse como secretario municipal y en el staff, hasta el día que nos dejó“.

“Lo extrañamos mucho y sabemos de su calidad humana”

“Hoy es un día de muchos recuerdos y de un sentimiento muy grande hacia su persona, lo queríamos mucho y era una persona muy afectiva. Demostraba mucho amor, gente así es muy necesaria, que nos haya dejado tan pronto fue una tristeza muy grande que comparto con la familia y todos los que los queríamos. La decisión que se ha tomado fue una muy buena y agradezco a los que tuvieron esta iniciativa. Es un reconocimiento a una persona que brindó mucho afecto a todos en esta casa”, cerró.

Desde hoy, la residencia deportiva llevará el nombre de por vida de una persona que llevó alegría a todos, Vivian Jones.