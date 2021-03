Este lunes por la mañana, en el despacho del intendente Sergio Ongarato, se realizó la apertura de sobres para la VTV (Verificación Técnica Vehicular).

Ongarato confirmó que hay dos empresas interesadas, una de Buenos Aires y otra de Neuquén. No hubo presentaciones de empresas locales.

"Se presentaron dos empresas para este servicio que hace mucho tendría que haber estado en Esquel y logramos abrir los sobres. Una empresa de la ciudad de Buenos Aires y otra de la provincia de Neuquén. Ahora la escribana está realizando las actas y luego pasa a la comisión de adjudicación para ver cuál es la empresa que está en mejores condiciones para brindar el servicio", expresó el funcionario municipal.

"Estamos hablando de seis meses. No lo sé, porque finalmente va a ser parte de las propuestas de las empresas. Algunas hicieron alguna observación. Este año tiene que estar funcionando. Para el vecino es importante destacar que esto tiene que ver con la seguridad. Controlar que los vehículos tengan los frenos, luces y suspensión en condiciones. Todo lo que hace a la seguridad del vehículo. Para aquellos que viajan afuera de la provincia, no contar con la VTV es un trastorno porque deben parar el viaje, hacer la revisión y si el vehículo no cumple tienen que hacer las reparaciones. Con esto, para Esquel y la región va a ser un servicio para que se pueda viajar sin problemas por todo el país", agregó Ongarato.