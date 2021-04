Nuevo emprendimiento gastronómico en la ciudad

Darío Nuñez, comenzó contando que, por las consecuencias de la crisis por la pandemia, debieron finalizar el servicio que brindaban con el local de Pizza Rica, “cerramos con toda la dignidad porque hay un ciclo que se termina, el gasto que nos ocasionaba no lo podíamos solventar con la cuarentena”.

Al tiempo expresó que actualmente están trabajando junto a su pareja en “Jurassic Pan”, con una amplia variedad de opciones para comer en el lugar o para llevar, “éste negocio lo habíamos adquirido un tiempo antes, trabajamos bien, tenemos menos gastos y podemos seguir aportando a la ciudad”, expresó.

Vale destacar que "Jurassic Pan", tiene una oferta que incluye: hamburguesas, panchos, súper hamburguesas, churrasquitos, sándwich de pollo, empanadas fritas o al horno, pizzas, y menús diarios.

Además, Núñez indicó que está trabajando en un nuevo emprendimiento que llevará adelante en su casa y estará listo para mitad de año, “Proponemos un lugar muy cálido con comida casera, me prometí que no iba a tener nada de Racing, o al menos nada celeste y blanco.”

Evaluación de la temporada para los emprendedores

Respecto a la temporada turista, el vecino aseguró que “la ciudad está resignada, porque la “buena temporada” fue una muy buena quincena de febrero, después fue medio pelo para abajo. Hay negocios que funcionan bien todo el año, pero no es la media”, indicó Núñez.

El emprendedor esquelense afirmó que “fue una temporada 6 puntos sabiendo incluso lo que se venía porque la temporada de invierno es incierta y eso ya hace que haya menos turismo. La incertidumbre hace que la gente decida ir a lugares más cercanos”.

“Esquel podría estar mejor”

Núñez agregó que una de las premisas que sigue es que “trabajar en una manera digna de vivir la vida, y por eso creo que uno puede reclamar algo, pero siempre desde el lugar de laburante. Creo que Esquel podría estar mejor, podría tener una mejor educación para los chicos, un Municipio que funcione mejor en muchas áreas”.

“Creo que se puede optimizar el Estado, valoro mucho a los empleados públicos, pero al que trabaja y sabemos que hay muchos que no lo hacen. Me molesta los que son puestos a dedo por un político y terminan siendo vagos. Los puestos otorgados en campañas y multiplicado en años hacen que la provincia esté como esté”, aseveró.

Al tiempo, Núñez indicó, “puedo hacer algunos reclamos a los diputados, pero ni siquiera recuerdo los nombres de todos, porque realmente es tan poca la presencia que tienen en la provincia. Sin ir más lejos ya pasó un año del comienzo de la pandemia y los legisladores no se arremangaron, laburaron el 10% de lo poco que laburan y siguen sin ningún tipo de ajuste”.

“El pueblo laburante se cuida”

Por el contrario de lo que dicen, “creo que la gente se está cuidando mucho, en todos lados vemos gente con barbijo y cumpliendo los protocolos de los locales comerciales. El pueblo laburante se cuida, se sacrifica y se esfuerza y se toman medidas irracionales”, afirmó Núñez.

Por último, el vecino de la ciudad aseguró: “Hay una juventud a la que no estamos mirando ni prestándole atención, y que los estamos haciendo culpables de la incapacidad política. A las crisis se las enfrenta, no nos escondemos debajo de la cama porque es fácil quedarse en casa con todos los servicios y las comodidades, pero el resto qué hacemos. Deberán entender los funcionarios que la pobreza y el hambre no se cubren con un barbijo”.