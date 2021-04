La Comisaría Primera de la ciudad de Esquel recepcionó esta mañana una denuncia por parte de una mujer que aseguró que el pasado viernes 9 de abril, recibió un llamado telefónico en el que se le daba una serie de indicaciones para poder recibir la segunda dosis de la vacuna anti COVID.

"Me llamaron de un número de teléfono que no conozco; recuerdo que era un hombre por la voz. Llamó para decirme que se iba a dar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, y que yo, para ser beneficiada como una de las primeras, por que era posible que lleguen a ser pocas las vacunas, tenía que seguir indicaciones sobre diferentes operaciones que debía de hacer en el banco, es decir en el cajero automático. Ese mismo día me acerqué al Banco Chubut, llamé a mi hijo para que me pueda ayudar porque no escucho bien, y a el le dijeron que tenia que confirmar mi turno por el cajero automático y que así se me iba a reservar mi turno para mi próxima vacuna. Ahí es cuando en una de las operaciones, esta persona le dio una especie de numero clave para que coloque y cuando la puso salió un ticket con la inscripción de “ALTA DE TOKEN”, y es ahí cuando me dijo que ya mi turno estaba asegurado para la fecha que me habían designado mi próxima dosis de vacuna contra el COVID-19", relató la víctima en su denuncia.

La denunciante expresó que al día siguiente (sábado), su hija se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, debido a que "se supone que la vacunación es gratis" y le contó a su madre que había sido estafada. De inmediato, su hijo concurrió al Banco nuevamente y constató el faltante de la suma de doce mil pesos en la cuenta.

Actualmente, personal de la División de Investigaciones se encuentra realizando el trabajo correspondiente para esclarecer el hecho.