Ongarato contó cómo atraviesa su cuadro de COVID

El Jefe Comunal, utilizó la red social Twitter para hacerle saber a los vecinos de Esquel cómo se siente a dos días de confirmar su cuadro de COVID. “Agradezco los mensajes y oraciones de mis vecinos deseandome pronta recuperación del COVID”, indicó.

“Hasta ahora he tenido fiebre intermitente y mucho dolor corporal que no me deja conciliar el sueño; pero por suerte puedo respirar bien”, manifestó Ongarato.