En relación a las dos sanciones que le aplicaron a Omar Santiago González, el Concejal de la Unión Cívica Radical expresó mediante una carta su indignación.

En el inicio de la misma, comienza a expresar su malestar.

"Las dos sanciones que me aplicaron, por un lado la Presidenta del Honorable Concejo de Trevelin y luego el Pleno de dicho Concejo, en ocasión de la segunda sesión del año 2021, celebrada el 8 de abril, constituyen un lamentable retroceso antidemocrático"

Expresó que lo sancionaron violando la garantía de inmunidad de opinión, el derecho a la libertad de expresión, la garantía del debido de proceso y de defensa en juicio. "Como si ello fuera poco la Presidenta me sancionó en base a un artículo del Reglamento Orgánico que durante las últimas décadas ningún Presidente del HCD lo utilizó por su evidente inconstitucionalidad. A casi cuarenta años de haber recuperado la democracia es inconcebible que exista una norma en el seno del poder legislativo municipal que habilite a su Presidente a censurar la crítica de un representante al pueblo. Pero lo más grave es que una funcionaria pública lo aplique".

"Ocurre que, lamentablemente, los funcionarios del oficialismo consideran que el poder los habilita a restringir los derechos de la ciudadanía. En este caso, ha quedado más que evidente. Es curioso, se autodefinen “progresistas” pero actúan en el sentido inverso. Si hay algo que caracteriza a esa ideología es la construcción de un Estado presente en la vida cotidiana de la sociedad, que garantice la igualdad en el ejercicio de los derechos a todos y todas"

A raíz de esto, las sanciones pusieron en evidencia el malestar de sus reclamos.

En esa línea, siguió exclamando que no le dieron respuestas cuando denunció algunas problemáticas. "Me castigan porque no tienen respuesta cuando denuncio que a la vecindad de los callejones le restringen el derecho al agua, a las personas con discapacidades motrices le restringen el derecho a movilizarse sin mayores dificultades y a los Trevelinenses de hoy y del futuro le restringen el derecho a un medio ambiente sano. Saben del daño ambiental que puede producir el asentamiento poblacional del Loteo Parque Brychan, que avanza sin contar con ninguna autorización estatal. Pero eligen proteger el gran negocio inmobiliario que hay por detrás. Por eso se enojan cuando les pido que se hagan cargo, pero no me dejan otra alternativa".

También hizo alusión a las redes sociales. "Basta leerlas para advertir el enojo que le produce a la gente que ocupen su tiempo en aplicarme sanciones, en lugar de ocuparse de sus problemas, que son muchos. Y tienen razón. Se les paga un sueldo para que trabajen para el pueblo no para impedir el trabajo de sus legítimos representantes".

"Creo oportuno recordar que la inmunidad de opinión no es en interés o beneficio de los legisladores, sino como una forma de proteger a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular. Ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien le ha dado a esta garantía un carácter amplio y absoluto. Ha interpretado que la inmunidad de opinión es un elemento central de la forma representativa y republicana de gobierno, porque su finalidad es proteger la existencia misma del parlamento como órgano deliberativo"

En ese marco, siguió mostrando su malestar. "Debieran saber las y los Concejales de Trevelin que en una sociedad democrática, los funcionarios públicos están expuestos al escrutinio y la crítica del público y deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas. Pero hablar de incapacidad o inutilidad en el modo en que ejercen su cargo no es insultar, no es un lenguaje desmedido, ni agresivo, por el contrario, el significado que la Real Academia Española le asigna a esas palabras indica que son las apropiadas para formular mis críticas sobre la deficitaria actuación de los funcionaros púbicos municipales en el desempeño de sus funciones".

A su vez informó que "no lo van a silenciar".

" A mis 59 años no voy a bajar los brazos y seguiré trabajando por una sociedad más libre, más igualitaria y más justa. Por si alguien tiene alguna duda, ese fue el compromiso que asumí cuando acepté la candidatura a Concejal y lo cumpliré hasta el último día de mi mandato"

También tomó las palabras de Ricardo Balbín, ex presidente de la Unión Cívica Radical (partido en el que milita desde que retornó la democracia) cuando en el año 1949 fue expulsado de la Cámara de Diputados por Héctor Cámpora a pedido expreso del Ex Presidente de la Nación Juan Domingo Perón y enviado a la Cárcel.

Entonces dijo, “Una Cámara que se moviliza formalmente al sólo efecto de llenar disposiciones reglamentarias y cumplir así una determinación que ya tiene tomada, me parece una ficción innecesaria e inútil..." "No he aprendido todo lo que puede hacer un oficialismo desbordado, pero estoy resuelto a sufrirlo todo para que no lo tengan que sufrir las generaciones futuras...Nosotros tenemos sentido de futuro, no barriga de presente...." "Todos los triunfadores tienen la creencia de su perpetuidad; todos los triunfadores creen que vivirán sus vidas enteras en el triunfo. Cuando una minoría les dicen que están equivocados y que algún día los vencerán, se ríen, como se ríen ustedes ahora. ..Pero nosotros que tenemos la vieja experiencia de nuestros sacrificios, sabemos que esto termina, y como no trabajamos para nosotros, sabemos que nuestros hijos llegarán a tiempo."