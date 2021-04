Marta, aseguró que durante años, "golpeamos las puertas muchísimas veces por un trabajo al menos y no hay respuestas, por eso tomamos ésta decisión, queremos el sueño de toda familia de tener un pedacito de tierra para tener un lugar y que nos rinda el pesito que hacemos por día".

Piden a las autoridades municipales "queremos que nos cedan el terreno, porque de los años que esto está abandonado ahora dicen que hay un dueño, pero aún no nos presentaron los papeles ni sabemos si es verdad", expresó.

"Esperamos a las autoridades, pero no nos dieron respuesta. Yo tengo a mis hijos ya grandes, pero espero espero tener mis nietos acá que están en la misma situación", afirmó.

Respecto a su situación, Marta aseguró: "Yo a la edad que tengo no tengo nada, y cuando voy al municipio no encuentro respuesta, solo esperar. Estoy muy cansada y tengo edad para tener algo. Se me dio ésta oportunidad y por eso acompaño a ésta gente".

"Soy ama de casa, y pienso que al tener un pedacito de tierra, la changuita que hay por día me va a alcanzar para vivir. Mucha gente eso no lo ve porque tiene un sueldo, casa, gas, y no ven la otra cara", indicó aludiendo a las críticas que reciben.

"Entre todos nos vamos a ayudar para dar lo mejor posible, somos 43 familias y hay muchos niños. La vamos a pelear y no pensamos movernos. Aprovecho para agradecer por este medio a la gente que se acerca a donarnos leche y galletitas", finalizó Marta.