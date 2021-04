"El mayor incremento de casos es entre personas entre 9 y 16 años, la curva en el AMBA es exponencial el crecimiento", indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Tras su encuentro con el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en su diálogo, le señaló con preocupación que "hemos superado en la ciudad el pico más alto que reconocimos en la primer ola".

"Le manifesté mi preocupación porque en la última semana aumentó el caso de fallecimientos producto del Covid"

Sobre las medidas, explicó que reduciendo la circulación, se puede contener el número de contagios.

También hizo hincapié en el nivel de saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires.

" Es preocupante. No obedece solamente a los números de infectados por Covid, sino que también por otras patologías"

Bajo lo sucedido, informó que en esa confianza, "de que el Covid estaba contenido, atendieron estas patologías que hoy ocupan un importante número de camas en la ciudad de Buenos Aires".

El plan y las medidas

"El plan nuestro es reducir durante quince días drásticamente la circulación", sostuvo.

"Vamos a reducir los contagios, de ese modo le daremos tiempo al sistema sanitario de la ciudad para liberar camas en las que utilizan por otras patologías"

Clases presenciales

Larreta tiene una preocupación por la suspensión de las clases sociales. También es mi preocupación, no quisiera frenar la presencialidad, pero no podemos no hacerlo en las condiciones en las que estamos.

"Estudié en la última semana cómo es el movimiento que genera en cada sociedad, la puesta en marcha de la educación presencial y es francamente alarmante"

Movilización

"Se mueven alumnos, docentes, no docentes, madres, padres, transportistas, un número muy importante de gente. Representan un tercio de la circulación presente", aclaró.

El mandatario expresó que entiende la preocupación del jefe de gobierno, pero tiene una responsabilidad y "la voy a hacer cumplir". A su vez aclaró que "no es un acto de altanería, tuvimos una buena charla".

"Ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad de las clases, pero no podemos no hacerlo en estas condiciones"

Entre otras cuestiones, indicó que El AMBA es el foco infeccioso más claro que tiene la Argentina.

Relajamiento social

"Está claro que es el relajamiento social lo que favorece los contagios, por eso realizamos una serie de restricciones, como con la gastronomía", aseveró.

De ese modo concluyó que "El virus no nos deja dudar y con el virus no negociamos. Debemos ser inflexibles, por eso tomé una decisión drástica".

Conferencia completa: