Luego de las medidas Generales de Prevención dispuestas mediante el DNU 241/2032. El equipo de Cambiemos de Esquel, envió un proyecto de declaración por la continuidad de las clases presenciales.

En principio, hicieron alusión al Artículo 2º del Decreto del Visto el cual establece que “Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país” y que “Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las actividades, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.

También tomaron la Ley de educación 26.206 , que establece en su artículo 4 que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Bs As. tienen responsabilidad indelegable de proveer educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de ese derecho.

A su vez, aclararon que el derecho a la educación está consagrado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, y diversos Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina, con jerarquía constitucional, tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XII), la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 26), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( Art.13), Convención sobre los Derechos del Niño ( Art. 28),creando obligaciones que el Estado no puede soslayar en ninguna instancia;

En ese marco, indicaron que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que para garantizar el derecho a la educación debe velarse para que en todos los niveles educativos se cumplan características esenciales e interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

"Está demostrado que hoy no se están cumpliendo con dichas características que garantizan este derecho constitucional, un derecho individual y colectivo, un derecho fundamental no sólo por lo que significa individualmente, sino porque es la piedra angular del Estado constitucional de Derecho , dado que si se violenta o se sigue socavando a quienes hoy se debe proteger y garantizar, se está poniendo en juego valores y principios para una sociedad democrática, donde debe prevalecer la justicia social y la igualdad de oportunidades"

Asimismo, la Constitución de la Provincia del Chubut garantiza el derecho a la educación con el propósito de posibilitar a todo habitante el logro de niveles humanos crecientes, estableciendo que la Cultura y la Educación son políticas de Estado (Título II – Capítulo VII - Art. 112)2

También manifestaron sus palabras en relación a la Academia Nacional de Educación. "Con la suspensión de la actividad presencial en las instituciones educativas, ha quedado demostrada la alarmante profundización de la desigualdad generada por la diferencia de oportunidades que han tenido los alumnos para mantener el vínculo pedagógico; Que, en el mismo sentido, la Asociación Argentina de Pediatría y UNICEF Argentina han alertado sobre los riesgos que implica para los niños y niñas " la no presencialidad en las aulas", asegurado que "La escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales" y que constituye "un sitio seguro mientras sus padres, madres y cuidadores/as trabajan, contribuyendo así a la actividad económica de la sociedad en tanto que "su ausencia genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas"

Con respecto a las clases virtuales, afirmaron que no puede sostenerse que la escuela virtual sea suficiente para tener por cumplida la obligación de prestar el servicio de educación, cuando la evidencia actual ha demostrado que la falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, ya que más allá de las posibilidades que hoy existen gracias al avance tecnológico de continuar la curricula escolar en forma virtual, es evidente y se encuentra ampliamente demostrado que dicha forma de educación no resulta suficiente, no solo para quienes no tienen acceso a la tecnología requerida, sino tampoco en cuanto al nivel y profundidad de los conocimientos así adquiridos por los educandos.

En otras líneas, reafirmaron que de ninguna forma la educación virtual puede sustituir la presencialidad para el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas y sociales de los niños y adolescentes; Que, una pantalla no enseña y no todos los chicos tienen acceso a internet, habiendo muchas regiones de la Provincia con serias dificultades para lograr una adecuada conectividad, y otras zonas donde directamente ese servicio no existe, por lo que resulta indudable que la educación virtual no es para todos, originando diferencias inaceptables entre los niños y adolescentes.

Tomaron las palabras del Presidente Alberto Fernández , quien había afirmado que “sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”, al realizar mediante videoconferencia desde la residencia de Olivos el discurso de cierre de la 102 Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).

"Volver a la escuela motivó a toda la sociedad, lo que implica necesariamente la construcción de nuevos modos de organizarse, de relacionarse y de vivir la experiencia educativa, dado que la escuela es un punto de encuentro central de la comunidad para aprender, construir sentido de comunidad"

La misión es recuperar la escuela presencial como “EL” espacio de socialización entre pares se vuelve imprescindible, como espacio de salud y esperanza; Que, tiene que ser una decisión sólida de nuestros gobernantes de mantener abiertas las escuelas, ya que éste es el escenario más deseable desde la óptica de la justicia social, porque quienes concurren para aprender no solo han tenido que lidiar con la carga culpógena que la sociedad les endilgó de ser vectores del virus, sino que han tenido que transitar no solo la pandemia, inmersos en contextos familiares en tensión, con situaciones económicas, y sociológicas muy difíciles.

Por todo lo antedicho, el HCD entiende que resulta imprescindible asegurar el dictado de clases presenciales en todo el territorio de la Provincia del Chubut.

Decide sancionar: