La doctora Miriam Herrera de Navarro, recurrió a las redes sociales para lograr el acompañamiento de la Población y por ende lograr una respuesta de las autoridades sanitarias de la Provincia de Chubut

En su publicación, pide que difundan la solicitud y en su exposición señala textualmente:

"Dudo, dudo muchísimo antes de publicar esto, pero más tengo la esperanza de que llegue a quienes tenga que llegar y algo se pueda cambiar.

Pasó un año entero entero de pandemia y hay cosas que aún no han cambiado. Aquí donde vivo hay gente que sigue necesitando una ambulancia digna, no para reparación, no una que "esté en buen estado y para un par de retoques". Tenemos 200 kilómetros hasta el hospital de mayor complejidad, llevamos de todo pero de todo Posta, trabajos de parto, accidentados, infartos, pacientes con covid, pacientes pediátricos, y la lista sigue. Los Costenses merecen tanto como los ciudadanos de las grandes urbes tener 100x100 asegurado su acceso a todos los niveles de atención de salud pública.

No soy política, nunca lo sería, soy una simple medica rural que espera que con la ayuda de Dios de una u otra forma pueda llegar el tan esperado móvil para traslados de sus pacientes, hoy tenemos uno Solo que no da más.

Papá siempre me dijo, si querés resultados diferentes hace cosas diferentes. Acá estamos, si lo hacemos viral quizás quizás algo pueda pasar.

En diálogo con AzM Radio y a partir de la repercusión del reclamo en las redes sociales, expuso que "el posteo lo realicé a raíz de la respuesta que todavía seguimos esperando, pese a que se han hecho gestiones y pedidos y hay situaciones que nos apremian, considerando que se viene la época invernal y el traslado hacia Esquel de nuestros pacientes implica 200 kilómetros ida y vuelta desde nuestro pueblo; y la ruta 40 tiene tramos que están pésimos, por lo que los tiempos se dilatan".

Trabajar al límite

Asimismo, contó que "nos ha pasado de habernos quedado varados varias veces» y recordó que «estoy hace casi 13 años en el pueblo, y si bien contamos con un solo móvil, tenemos 2 ambulancias, y la más nueva es la que más se usa, por ende es la que mayor desgaste tiene; y cuando hay que llevarla al mecánico nos quedamos con la más antigua, que es modelo 2004 o 2006".

A contrarreloj

"Hemos tenido la mala suerte de tener muchas derivaciones a Esquel, entonces hubo situaciones muy apremiantes, y no contar con el vehículo que necesitamos para una emergencia como un accidente o el caso de embarazadas, nos angustia mucho".

Iniciativa propia

Consultada sobre el pedido al Ministerio de Salud de Chubut y si recibieron alguna respuesta al respecto, Herrera explicó: "Este año, en una reunión, la directora interina pudo hablar con las autoridades sanitarias mayores que las locales y hubo una promesa de que podía llegar a ingresar un móvil este año. Y estas últimas dos semanas hubo situaciones apremiantes, por lo cual por iniciativa propia decidí generar algún tipo de pedido a través de las redes sociales".

Pico de casos

Sobre la situación epidemiológica local, la médica sostuvo que "Gobernador Costa, al igual que Esquel, la provincia y el país está sufriendo en parte la segunda ola, estamos teniendo otra vez picos de casos a diario y tratando de redoblar los esfuerzos en cuanto a medidas de prevención, instando a la población a seguir cuidándose y no bajar los brazos". (ElDiarioWeb)