Tras haber contraído Covid y no haber podido participar en el Campeonato Argentino de pista que tuvo lugar en Concepción del Uruguay, Joaquín Arbe quedó como suplente para la prueba de los 10.000 metros dentro del Campeonato Sudamericano de Atletismo que se llevará a cabo en el mes de mayo en el CENARD de Buenos Aires.

Esta información fue confirmada por la Confederación Argentina de Atletismo donde a través de una nota oficial destacó que Arbe quedó como suplente para el equipo argentino, en tanto fueron confirmadas Evangelina “Vanshi” Thomas y María Ayelén Diogo para que formen parte del equipo nacional.

De este modo, las atletas de Trelew y Puerto Madryn, estarán presentes en este torneo internacional que se desarrollará en el CENARD de Buenos Aires, desde el 14 al 16 de mayo.

Una semana atrás, “Vanshi” Thomas había conquistado el título de Campeona Argentina en el 101° Campeonato Nacional, que tuvo lugar en Concepción de Uruguay (Entre Ríos) en la distancia de 800 metros.

Por su parte María Ayelén Diogo fue convocada para correr los 400 metros llanos, teniendo una marca de 55seg 69cent, en tanto la madrynense también correrá la posta de 4 x 400 metros.

Para completar la información de los atletas convocados, el esquelense Joaquín Arbe fue confirmado como suplente para la distancia de 10.000 metros.

Es oportuno señalar que de acuerdo a la CADA se han designado algunos atletas en carácter de suplente, como en el caso de Arbe, por varias razones, los que podrán ser confirmados o no la semana previa al campeonato de acuerdo a las necesidades del mismo.

Entre ellos se convocaron a aquellos atletas que tienen alguna lesión menor en la actualidad.

Por otra parte, y debido a las condiciones epidemiológicas reinantes, se recomienda a todos los integrantes extremar los cuidados y deben saber que será necesario que todos realicen un test de PCR-COVID, el día 9 de mayo, 72 horas antes del arribo al hotel, y sin tener contacto estrecho con enfermos de Covid y sin síntomas.

Se solicita a las federaciones gestionar el test en sus gobiernos provinciales sin cargo.

Además la CADA también designó a los integrantes del cuerpo técnico que estará con el equipo, debiendo se mencionar que por razones de protocolo no podrán estar en el CENARD durante los entrenamientos y competencias ningún otra persona que no forme parte de dicho plantel, con lo cual los entrenadores personales que no formen parte del equipo técnico, en esta oportunidad no podrán estar en el escenario atlético.

El Jefe de Equipo será el manager de CADA German Lauro, el Jefe de los Entrenadores será el Lic. Carlos Visentini y los entrenadores Sergio Alfonsini y Daniel Gómez en el área de lanzamientos, Walter Acosta, Luis Blanco y Javier Morillas en velocidad relevos y vallas, Carlos Visentini y Javier Benitez en el área de saltos, Leonardo Malgor, Fernando Diaz Sanchez y Cristian Crobat en medio fondo, obstáculos, fondo y Marcha y Daniel Manfredi en las pruebas de Combinadas.

Además el Grupo interdisciplinario constituido por el Dr. Dario Souto, la Kinesióloga Romina Gonzalez y la Psicóloga Laura Talano. Todos bajo el asesoramiento del DTN Rodolfo Barizza.

Se recuerda muy especialmente a los distintos entrenadores personales que deben mantenerse en contacto permanente con los responsables de área respectiva.