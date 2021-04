Desde ATE, el representante de los trabajadores del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas, comentó que se está realizando un fuerte reclamo a nivel nacional por la situación laboral de los Guardaparques.

Los trabajadores exigen al gobierno nacional una recomposición salarial, por las dificultades económicas que atraviesan y manifiestan que siempre la negociación de paritarias está por debajo de la inflación.

"En los distintos parques nacional se viene manifestando la recomposición salarial para los guardaparques. En su gran mayoría, los salarios quedaron por debajo de la canasta básica. Los reclamos se hacen también en Bariloche, San Martín de los Andes, Iguazú. Nos plegamos a ese reclamo por la necesidad de una urgente recomposición salarial", expresó Cárdenas.

"Las paritarias siempre han ido muy por debajo de la inflación. Como guardaparques, planteamos la necesidad de una sectorial. En 2006 se pudo conseguir un salario digno que se mantuvo varios años, pero hoy está otra vez muy a la baja y necesitamos dar la discusión otra vez en ese ámbito sectorial para lograr un incremento que nos lleve a un salario digno".

En la zona, son unos 40 guardaparques que están afectados por esta situación.

"Lo que necesitamos es un incremento a sueldo básico. El promedio de sueldo básico hoy es de 7000 pesos. Es una suma muy baja. Si bien tenemos adicionales buenos, no te engruesan el salario. Necesitamos una inyección de plata en el sueldo básico. Un guardaparque con 19 años de antigüedad está ganando 58.000 pesos", agregó Cárdenas.

Por otra parte, la guardaparque Laura Fenoglio explicó: "Queremos estar en el campo y trabajar. No nos gustan las medidas de fuerza ni estar fuera del territorio. Durante el año pasado trabajamos todo el año sin hacer medidas y este año sentimos que no llegamos a fin de mes. Cuando llegás a fin de mes, no tenés opción. Pedimos que se atienda la situación. Al tener el básico tan bajo y no tener carrera, no tenemos ascenso. Estamos todos los días trabajando. Esperamos que nos puedan mejorar llegar a fin de mes".