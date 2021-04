Se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal una reunión del COEM con la participación del Ministro de Salud, Fabián Puratich, a quien le plantearon todas las inquietudes sobre la situación epidemiológica en la ciudad de Esquel.

Entre los presentes, estuvo el Dr. Sergio Cardozo, director del Hospital Zonal, quien mostró su preocupación sobre la saturación del nosocomio y del personal.

Al respecto, Puratich indicó: "Hay un total 18 respiradores y hoy trajimos 10 bombas mas de infusión. El problema no es poner más camas, sino que esas camas no se ocupen. Para que no se ocupen, tenemos que ser responsables con los cuidados individuales".

Sobre las estrategias de trabajo, el Ministro expresó: "Hay que trabajar en el detectar y seguir vacunando a la mayor cantidad de población posible. Esa es la estrategia. La suma de camas tiene un limitante que es el recurso humano y no hay más de lo que tenemos".

"Respecto al recurso humano, trabajamos con el municipio, pero no es un problema del Hospital de Esquel. Es un problema de toda la sociedad. Dentro de la sociedad, hay muchos que pueden sumarse al Plan Detectar como colaboradores", agregó.