Martín Pena, Secretario General de ATECh Regional Oeste, habló desde su postura sobre la educación y si hay que abrir o no las escuelas. "El problema no es la escuela, pero sí está en los lugares donde no hay protocolos. Por ejemplo, al ingreso en la escuela desinfectamos y mantenemos la distancia, pero en el colectivo que va de Esquel a Trevelin van 50 chicos amontonados", aseveró.