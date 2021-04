Generó controversia. Lo sabíamos cuando ayer publicamos la nota. Comodoro Rivadavia tomó una postura distinta a la del Gobernador Arcioni con su famoso DNU extendido hasta el 3 de mayo.

Por otra parte también la Liga del Valle decidió el arranque de su campeonato para el 30 de abril. Por ende el DNU, para el Gobernador es solo una cuestión de deseos. Algunos la aplican, otros se la guardan en el bolsillo.

La Agencia Chubut deportes se comunicó con este medio para informar que ellos, como ente deportivo provincial, no avala ningún tipo de actividad deportiva y que solo se rigen por el DNU que según ello está muy claro y que parece que cada uno lo interpreta como quiere.

“Nosotros no avalamos la realización del encuentro de atletismo que tendrá lugar este sábado en Comodoro Rivadavia”, advirtieron.

La duda se generó cuando en este medio señalamos que dicho encuentro “podrá ser tomado como un evaluativo para los Juegos EPADE y de la Araucanía”. Ahí se generó el conflicto. Cuando escribimos esto muchos creían que dábamos por sentado que Chubut Deportes, avalaba este encuentro. Error, graso error. Solo dijimos que sería un buen momento para la toma de tiempos, pero nada más que ello. No hay ningún pecado obtener esos datos.

CLÁSICO DE FÚTBOL EN COMODORO RIVADAVIA

Cuando la Liga de Futbol del Oeste del Chubut había quedado paralizada por el DNU, justo tras el multitudinario partido entre San Martín y Belgrano (aunque la gente estaba fuera del predio de San Martin, detrás de una cinta de peligro), este fin de semana se jugará en la ciudad petrolera el clásico entre Huracán de Comodoro Rivadavia y Jorge Newbery, con todos los cuidados y sin público, según dijeron.

Por otra parte, repetimos, el 30 de abril arranca el futbol en la Liga del Valle. Por lo visto, la cordillera es la única región que le hace caso a Mariano Arcioni, aunque muchos señalan que “parecemos los hijos de la pavota”.

No nos queda en claro la siguiente ecuación. En una cancha de 95 por 65 metros, corriendo detrás de una pelota 22 jugadores y tres árbitros (que no corren detrás de la pelota, menos mal), es un foco de contagio, mucho más que 40, 50 ó 60 personas dentro de un casino o en una cervecería. Salvo que tomar una birra o jugar un pleno al 36 sea una actividad esencial y necesaria para la vida misma.

Quienes defendemos la actividad deportiva, con todos los cuidados posible, nos sentimos como los hijos de la pavota, no hay dudas. Me saco el cucurucho de helado pegado en la frente y sigo con la nota.

“NO ES TIEMPO DE HACER POLÍTICA”

Todo es política. Nadie desconoce este término. Claro que hay momentos y momentos. Gustavo Hernández, presiente de Chubut Deportes, tuvo que salir a dar la postura de la entidad tras la nota de ayer. Habló sobre la actual situación del deporte durante la pandemia y la necesidad de extremar los cuidados ante un inminente rebrote.

El presidente de Chubut Deportes, sostiene la postura de no desviarse del DNU que inhabilita cualquier tipo de actividad deportiva con más de 10 personas y afirmó que no se moverá de esa posición, por más incomodidad que genere en aquellos que minimizan los riesgos que corren frente al rebrote de la pandemia.

“Nadie desconoce los riesgos que se corren frente a una situación tan delicada. Nosotros consultamos a todos los especialistas y ellos, que conocen la realidad de los hospitales y la situación del personal de salud en cada ciudad, anuncian una cruda realidad y piden la colaboración de la sociedad. Si subestimamos la situación, no vamos a parar más. Yo no hago política con la salud de la gente”, manifestó categórico Hernández.

“Es más fácil anunciar que se habilitan todos los deportes, pero tenemos que priorizar la salud. Acá no está en juego un espacio político o un color de bandera, acá estamos hablando de salud y con eso no se juega. Al menos yo no lo hago”, destacó además.

“Soy el primero que quiere que retorne la actividad, me encantaría que vuelva la competencia en todos los deportes, pero minuto a minuto crece el número de contagios y en Chubut va a ocurrir lo mismo que está pasando en otras provincias, donde el rebrote es brutal, sino nos cuidamos”.

“El DNU es claro, se puede hacer actividad hasta un número de 10 personas. Se puede entrenar, pero no hay competencias en deportes de contacto. El deporte es esencial en cualquier sociedad y nosotros apostamos al deporte, por salud física y mental. Es la mejor manera de luchar con esta y otras enfermedades, pero hoy es tiempo de cuidarnos”.

Después, Hernández pregunto, “por qué no van a los hospitales y miran cómo estamos para soportar una situación con mayores contagios. Si me enfocó solo en el deporte, es obvio que voy a creer que es fácil reactivar todo, pero si consulto a los especialistas, me ubican en el lugar que debemos estar aquellos que tenemos que tomar decisiones”.

Comodoro Rivadavia tomo la postura de habilitar las competencias. Sobre el particular, Hernández manifestó que “cada municipio tiene autonomía. Ellos estarán asesorados para desviarse del DNU. Fijate que en Dolavon el comité de emergencia le pidió al Club que den cumplimiento al DNU 223/21 y no se presentarían a jugar en estas circunstancias en la Liga del Valle (cuyo torneo arrancará –o arrancaría- el 30 de abril).

Cada ciudad mide los riesgos y hace lo que cree conveniente”. Nosotros desde Chubut Deportes, también sabemos cómo tenemos que actuar y nadie hará cambiar mi posición, voy a cuidar a la gente, sin hacer política con hechos tan delicados”.

Claro que lo único que falta es que Chubut Deportes se ponga en contra del DNU de la provincia. Ojalá, por el bien de todos y para no hacerle explotar la cabeza a los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud, todo se solucione para bien.