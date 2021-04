Dos personas fallecieron el jueves en el Hospital de Esquel a causa del coronavirus y el nosocomio continúa saturado, con una terapia intensiva al 100% de la ocupación.

El director del Hospital, Dr. Sergio Cardozo mostró su gran preocupación por las condiciones epidemiológicas en Esquel y la zona.

"Estamos saturados. La terapia está saturada y la internación va camino a eso", expresó Cardozo.

El doctor advirtió: "Es una situación crítica que estamos viviendo. Hay que hacer hincapié en los cuidados. Las jodas nocturnas tienen que terminar porque está el mayor nivel de contagios. Esta es la palabra justa: si no nos cuidamos, se va a morir mucha gente. Ya se está muriendo mucha gente. Esto es así, no te cuidás, te morís. Esta es la realidad de Esquel y la zona hoy, porque tenemos la capacidad del hospital al límite. Más no podemos inventar".

"Eso es Esquel hoy, si no te cuidás, te vas a morir o alguno de tu círculo cercano, esto es así. Los jóvenes que no jodan, porque van a contagiar a los mayores y esas personas van a sufrir. Hay que cortar esto. Hay que poner las barbas en remojo", agregó.