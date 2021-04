Puratich: "Hay mucha gente que se queda en su casa y no notifican los síntomas”

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó un panorama sobre la situación epidemiológica en Chubut, con restricciones vigentes y aumento de casos por la segunda ola de coronavirus.

“Hoy en la cordillera los casos se han estabilizado las últimas dos semanas. Los casos han ido descendiendo”, señaló tras indicar que “Comodoro está con una meseta alta pero se ha amesetado”. No obstante, sí confirmó un continuo aumento de casos en Puerto Madryn, Madryn, Trelew y Rawson.

Más allá de esta situación, valoró que la semana anterior se habían superado los 2 mil casos positivos, sin embargo, el último recuento registró 1.247 casos.

"Hubo un descenso de los casos diagnosticados. Si me preguntan si me da tranquilidad, no me da tranquilidad porque hemos notado que hay mucha gente que no concurre a la consulta, al diagnóstico, se queda en su casa y no notifican”