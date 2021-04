"Puratich no nos atendió"

En diálogo con Red43, Nataine indicó: "Me comuniqué personalmente con el Ministro de Salud, Fabián Puratich cuando me enteré que vendría a Esquel, me dijo que iba a avisarme, pero después no me atendió".

"Como representante legítimo de los trabajadores de la salud, esto es lo que genera tanto malestar. Estar tan lejos del diálogo y de poder expresar a una autoridad nuestras necesidades", afirmó Nataine.

El representante del SISAP agregó: "Siempre tenemos las puertas abiertas del diálogo, pero nos empujan a una medida de fuerza. Nos cuesta tanto que nos escuchen en Fontana 50, son 600 kilómetros que nos dificultan muchísimo".

Asimismo, Nataine expresó que: “La salud pública la hacen los trabajadores, no un ministro de escritorio. Hoy vemos la nobleza de ese trabajador que siguen trabajando en estas condiciones”.

“El trabajador esencial hoy tiene la responsabilidad de asistir ante semejante demanda y así y todo el ministro Puratich viene, se reúne con todos menos con los representante de los trabajadores”, aseveró.

“Prácticamente medio Hospital está clausurado”

Respecto al pedido de un nuevo Hospital Zonal para la zona cordillerana, Nataine expresó que “es necesario desde finales de la década del 70. Hoy con la pandemia quedó expuesta la necesidad que tenemos”.

“Prácticamente medio hospital está clausurado porque no se pueden resguardar las medidas de bioseguridad, la pandemia va a pasar, pero las falencias van a continuar”, afirmó.

Y agregó: “Es estresante para el trabajador desenvolverse en este contexto. Atendemos a los vecinos que vienen de algún hospital rural en los pasillos”.

Por último, Nataine señaló: “Sabemos que no se va a construir de la noche a la mañana, pero queremos que los funcionarios reconozcan que la obra es necesaria”.