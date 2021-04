La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el Gobierno nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus, al señalar que las demandas de esa empresa farmacéutica son "razonables", y tales expresiones generaron fuertes repudios de altos funcionarios, como el canciller Felipe Solá.



"Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable", evaluó Bullrich sobre la falta de acuerdo del Estado nacional con el laboratorio norteamericano para la compra de vacunas contra el coronavirus.



La exfuncionaria planteó que Pfizer "no pidió los hielos continentales", aunque añadió que "las Islas Malvinas se la podríamos haber dado".



Luego, en Twitter, intentó aclarar sus palabras y dijo: "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas".



Rechazo a los dichos de Bullrich



El canciller Solá le salió al cruce con un tuit en el que sostuvo que "la frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá".



Y se preguntó: "¿Bullrich no tiene Patria?".



El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, afirmó que la dirigente macrista "desconoce nuestra Constitución Nacional y le falta el respeto a 45 millones de argentinos/as, especialmente a quienes dieron su vida por defender las Islas".



Tras sostener que fueron "declaraciones de gravedad sin precedentes", Bullrich "propone entregar nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Es el mejor ejemplo de las políticas de entrega de la soberanía nacional que aplicaron Mauricio Macri y Cambiemos".



El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, expresó su "rechazo y total repudio a los dichos expresados por Bullrich, que nos vuelve a mostrar la peor cara del proceso desmalvinizador que debimos soportar en los cuatro años de Mauricio Macri".



"Decir que Argentina 'tranquilamente' podría 'entregar' las islas Malvinas es de un grado de irresponsabilidad pocas veces visto y una falta de respeto a la memoria de los Caídos en la Guerra de 1982", enfatizó.



Melella sostuvo que "personalmente le exijo a Patricia Bullrich que pida disculpas al pueblo argentino, en especial al pueblo fueguino, a nuestros Veteranos de Guerra y a las familias de los héroes que descansan en el Cementerio de Darwin".



"La presidenta del PRO ofreciendo las Malvinas Argentinas a una farmacéutica. Muestra gratis de lo que hubiese sido esta pandemia si gobernaran ella, (el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta y Macri", dijo en Twitter.



El veterano de la guerra de Malvinas y director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, manifestó su "total repudio" a las declaraciones y afirmó: "Bullrich propone entregar los derechos soberanos sobre nuestras islas Malvinas, enviciada por defender los intereses de Pfizer. Demuestra su política de entrega y desmalvinización. Lamentable".