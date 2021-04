Declararon culpable al autor de un abuso sexual en la bicisenda de Esquel

El juez Martín O’Connor declaró penalmente responsable por el delito de abuso sexual simple a Luis Esteban Ferreyra. El próximo lunes por la tarde tendrá lugar la audiencia de debate por la pena.

El 30 de septiembre de 2019 dos jóvenes caminaron por calle Don Bosco hacia la bicisenda. Cuando circulaban por la senda a la altura de la calle Las Lumas, una de ellas fue interceptada por un sujeto que le preguntó la hora e inmediatamente se abalanzó realizándole tocamientos con connotación sexual. La joven gritó y cayó al piso intentando librarse de su atacante. La amiga, vio la situación y se acercó a asistirla. El agresor, ante esta situación corrió hasta abordar su vehículo que había dejado estacionado sobre calle Los Notros y raudamente regresar a su casa.

Estos hechos fueron tenidos por probados por el juez, quién valoró la labor desempeñada por el fiscal Dr. Carlos Richeri. en el debate.

“El imputado reconoció haber estado esa noche en Villa Ayelén, haber concurrido con su auto, reconociéndose en las cámaras de seguridad” repasó el magistrado. Al comienzo del juicio el acusado atribuyó su presencia en el lugar a haberse citado con un amigo al que le tenía que entregar dinero, luego cambió la versión diciendo que iba a comprar marihuana. En su coartada “cuando vio a las jóvenes se acercó a preguntarles la hora, a lo que una de ellas empezó a gritar y él se asustó y salió corriendo”. Para O’Connor se trata de “una versión huérfana de probanzas y que el propio acusado deslegitima al afirmar otra cosa al final del debate”, lo que “conlleva un problema desde su génesis”.

El juez infirió de la prueba producida que las dos amigas pasaron frente a la casa del acusado, que este las vio y cuatro minutos después, ya había tomado la decisión, buscado las llaves, encendido el auto y manejado hasta la rotonda de Av. Yrigoyen y calle Don Bosco.

“El Fiscal actuante, en una destacable labor de litigación, demostró en el debate que el tiempo insumido era más del triple del tiempo que, en promedio, tardaron nueve autos que fueron cronometrados en audiencia para recorrer ese mismo tramo”. Esta evidencia surgió del entrecruzamiento de los registros de las cámaras de seguridad existentes en la zona por la que circularon tanto la víctima y su amiga, como el acusado.

Inconsistencias de la versión del imputado

Al profundizar en el análisis de la versión dada por la defensa, la sentencia se refiere a la actitud del acusado registrada por las cámaras de seguridad. “…En ningún momento se puede vislumbrar en el sujeto captado por las cámaras una actitud de espera. Más bien, se lo vio llegar corriendo, caminar para adelante, desandar sus pasos y al volver, hacerlo corriendo; subirse a su auto y emprender la marcha a Esquel a toda velocidad.” Si bien el lugar en que ocurre el acometimiento no fue captado por ningún registro fílmico “¿Por qué las corridas en un hombre que debe esperar a una persona que no llega? ¿Por qué no llamó por celular al sujeto que aguardaba? ¿Por qué volvió sobre sus pasos, si no fue para esperar a las jóvenes en el pinar a fin de poder atacarlas en la oscuridad y fuera de la vista de los automovilistas?”

También llevó al juez a preguntarse “¿por qué salió cuatro minutos después que pasaron la jóvenes? ¿Mera casualidad? ¿Por qué tardó –entre la rotonda de la Rural y los Notros- más del triple del promedio de velocidad de los otros 9 autos que pasaron hacia Villa Ayelén? Sobre esto debería haber dado alguna explicación para que su versión resulte, al menos, atendible”. Pero además “¿Por qué dejó el auto en Los Notros si el lugar del encuentro con su amigo era, según sus propias palabras en Las Lumas y la calle donde ocurrió este hecho, es decir, en Las Lumas y la bicisenda?”

O’Connor concluyó en que Ferreyra “incurrió en un tocamiento impúdico, encuadrable en el concepto de abuso sexual. El medio comisivo fue la violencia, la que no pudo ser resistida por la víctima, quien debió tirarse al suelo para intentar resistir la agresión de índole sexual. Recibió auxilio por parte de su amiga, quien atinó a empujar al acusado y allí recién se libraron del agresor”.

Fuente: Ministerio Público Fiscal - Fiscalía Esquel