Massoni: "Hay problemas de territorio y ajustes de cuentas por narcomenudeo"

El Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, mostró su preocupación por el narcomenudeo. Hizo una comparación de las ciudades de Chubut con otras localidades grandes a nivel nacional sobre las consecuencias de la venta de drogas.

"Las ciudades más calientes son Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y posteriormente viene Esquel. Lo que intento hacer es que no se naturalice. Si todavía no hay hechos de violencia, no esperemos a que los haya. Hay mucha presencia de producción propia. Una cosa es estar registrado para los aceites y dirección medicinal y otras producciones para el uso recreativo, que está prohibida", expresó Massoni.

"No queremos que suceda lo que sucede en las grandes ciudades de nuestro país, que se fueron pudriendo en lo que fue su origen porque nunca tomaron medidas. Así hay peleas de territorio y ajustes de cuentas", agregó el Ministro de Seguridad.

"A veces naturalizamos tanto todo que parece que no es problemático encontrar a una persona que tiene 10 gramos de cogollos en una mochila, separados para su comercialización. Es muy grave".

Además, Massoni manifestó: "Una cosa es que uno consuma en su casa, que me tiene sin cuidado. Otra cosa es comercializar, darlo a chicos jóvenes y hacer un negocio que va a llevar a que cuando venga otro a hacer lo mismo, quieran proteger su territorio y su negocio. Ahí empiezan los ajustes de cuentas".

Por otra parte, el Ministro se refirió a los siniestros viales a causa del alcohol y drogas: "Hay gente que ha perdido la vida por los mal llamados accidentes. Si consumen alcohol o drogas, no vengan a alegar que tuvieron un accidente. Estamos presionando para que realmente lleguemos a un tipo penal distinto. Esto no puede ser un homicidio culposo. Si alguien consumió de forma voluntaria, debería imaginarse que algo así podría haber ocasionado. Queremos un tipo penal propio: el homicidio vial o las lesiones viales. Que un juez no pueda tener esa libertad para interpretar para qué lado va a ir. Así hay gente que ha matado a otras y está en libertad, lo más feliz, cuando dejó a una familia que para ver a su familiar tiene que ir al cementerio".