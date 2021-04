Libertad Leblanc murió a los 83 años, este jueves 29 de abril, en su casa, donde su hija le había armado una internación domiciliaria, luego de estar internada en terapia intensiva en el Hospital Rivadavia, por una pulmonía avanzada.

Libertad María de los Angeles Vichich, tal su nombre verdadero, había nacido en la localidad rionegrina de Guardia Mitre. Bajo su nombre artístico, Libertad Leblanc, filmó 30 películas entre 1960 y 1989, además de haber trabajado en producciones mexicanas.



"Creo que fui de las primeras feministas, pero otra forma de activismo. Cortaban mis desnudos, los prohibían, y se hacían sus propias películas caseras para pasar a sus amigos", dijo durante una entrevista con Clarín en 2019. "Luché contra los molinos de viento. Un día fui hasta al lugar e increpé al tipo. 'Devuélvame lo que es mío'. No se la iba a llevar de arriba, así que lo agarré a los arañazos. Me hice sola. No tuve un Armando Bó. Yo fui mi propia empresa".

Leblanc fue, es y será equivalente de símbolo sexual. Los años '60 y '70 significaron décadas de gloria. Sin embargo, su desnudez hasta el cuello, como ocurriera con la Coca Sarli, pasó a la historia con menos contenido erótico que ingenuidad. Una de sus películas más recordadas tiene un título que ahora sería inapelable: Acosada, de 1964. Actualmente, este filme es considerado el de mayor difusión internacional de la llamada "diosa blanca".

Colegio de monjas y expulsión

No son pocos los trelewenses que recuerdan que Leblanc, en su adolescencia, vivió en la ciudad. Cuenta la historia que su padre, un administrador de campos, murió en un confuso episodio policial cuando Libertad aún no había cumplido un año de edad. Su madre, Clarisa Blanco, volvió a casarse, y Libertad pasó su adolescencia como pupila en un colegio de monjas, el Colegio María Auxiliadora, en la ciudad de Trelew. “Libertad era una alumna díscola y rebelde y fue expulsada cuatro veces del colegio”.

Solo en algunas entrevistas Libertad recordaba su paso por una escuela chubutense que no le dejó buenos recuerdos…Sin embargo, su paso por lo que entonces era un pueblo patagónico, dejó el recuerdo de su belleza y de su característica rebeldía.