“La idea es que aquellos que hemos adquirido alguna experiencia, nos haya ido bien o mal, podamos charlar virtualmente; lo importante es que esa experiencia sirva para poder generar ideas que puedan ser adoptadas por aquellos que están en plena actividad”, comenta el exgobernador chubutense Néstor Perl.

“En la Patagonia tenemos experiencias comunes y particulares. En cuanto a lo común, digo que tenemos problemas y soluciones comunes porque es una región que tiene en su economía y la sociedad aspectos muy comunes que la hacen diferente de otras regiones”, agrega el exmandatario desde Buenos Aires, donde vive desde hace varios años.

En diálogo con LU17, Perl dio algunos detalles de esta idea del exgobernador comodorense Martín Buzzi de reunir a los exmandatarios de las provincias del Sur para analizar distintos temas que son comunes a todas las provincias de la Patagonia.

“Hay exgobernadores como José Estabillo (Tierra del Fuego), Jorge Sobisch (Neuquén), Arturo Puricelli (Santa Cruz), Horacio Massaccesi (Río Negro). No nos preocupa en absoluto la cuestión partidaria; queremos conversar e intercambiar ideas y si de forma consensuada tenemos alguna solución parta plantear, lo haremos en su momento. Tenemos que encontrar soluciones; esa es nuestra aspiración”, sostuvo.

Quien fue elegido gobernador por amplio margen en septiembre de 1987 como candidato del Partido Justicialista, con Fernando Cosentino como compañero de fórmula, y al poco tiempo abandonó su cargo, reconoció ser amigo del radical Carlos Maestro: “También charlamos con él, con quien hablamos de aspectos de interés común. Tratamos de interpretar qué se puede hacer. No estamos en una ambición personal, nos interesa la cosa general. Es una responsabilidad que nos atañe a quienes estuvimos al frente de nuestras provincias”.

Con respecto al tema central en las reuniones de los “ex” es la postergación de la Patagonia: “Ese es el tema común”, sostiene Perl quien agregó: “Más allá de sus intereses regionales, la Patagonia representa la posibilidad para el país, pero hay que darle la oportunidad y yo creo que ha estado ciertamente olvidada; siempre pasa esto cuando Buenos Aires pierde la noción de generalidad territorial”.

Por otra parte, en cuanto a los temas específicos que trataron en los recientes encuentros virtuales, Perl mencionó: “El exgobernador de Neuquén, Sobisch, planteaba el tema de la necesidad de llegar con el tren al Pacífico; en Chubut tenemos el tema del agua en la cordillera que “sobra” y se va al Pacífico y debemos pensar cómo derivarla hacia el Atlántico. Con respecto al transporte, cómo no vamos a concebir que la vía marítima no sea una vía de comunicación. No se ha hecho nada en ese aspecto”.