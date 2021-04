Ongarato indicó que: “Ayer planteamos que, si vamos a ofrecer una tarifa social, lo terminaría pagando el vecino de Esquel. Pedirle el esfuerzo al último eslabón de la cadena que son los municipios no nos parece acertado, primero deberían agotarse otras instancias”.

“Sabemos que ningún municipio tiene la facultad de emitir monedas, algo que hoy se está haciendo por el contexto. Entonces solicitamos que nos ayuden en algo para paliar la situación de la gente, sean subsidios nacionales o provinciales para que el esfuerzo no lo tenga que hacer el vecino de la ciudad”, aseguró el Jefe Comunal.

Al mismo tiempo, Ongarato explicó que “no estamos hablando de cancelar la deuda, sino que no se les corte el servicio. El hecho de que alguien no pueda pagar las facturas de luz o de gas, no implica que se deba hacer un derroche de energía porque esa deuda en algún momento va a haber que pagarla”.

“Va a primar la voluntad de pago”

Respecto al diálogos con los entes de gas y energía eléctrica, el Intendente manifestó que “Hablaos con Camuzzi el año pasado, y les planteamos ésta misma disyuntiva. Ellos no expresaron que Enargas los autorizó a retirar los medidores ante la falta de pago, dado que la empresa tiene una deuda muy grande en Esquel”.

“Por esto solicitamos que los cortes sean efectuados a aquellos a quienes se les constate que tiene posibilidad de pagar las boletas, pero con ésta alternativa hacen alguna especulación financiera”, indicó.

Ongarato aseguró que lo que “nos pidieron desde Camuzzi es que aquel que no puede pagar realmente la factura se acerque a la oficina y ofrezca algún tipo de alternativa de pago al corto o largo plazo, pero que muestre voluntad de pago, porque será lo que prime ante el corte”.

Por último, el intendente aseguró que con la Cooperativa es diferente, “porque hay más de 200 personas a las que hace años se les ayuda a pagar las facturas. No necesito que ningún iluminado de afuera venga a decirme que la situación es complicad, porque lo conocemos y estamos trabajando en ese sentido”.