El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, brindó una conferencia de prensa durante la mañana de este lunes para referirse a lo que sucede en las oficinas municipales con la toma pacífica de los vecinos.

En este marco, resaltó que "por la situación del covid, no podemos garantizar los protocolos; no podemos cerrar el lugar sin tener el control de quien entra y quien sale, se pueden producir contagios".

"Por seguridad le dije a los empleados que vayan a trabajar hasta que se desaloje el lugar. Posteriormente se hará una desinfección que dura un día más"

"Debo recordar que el hospital se encuentra con una sola cama general de covid; ninguna para los que necesitan un respirador y una sola en el sector no covid", agregó el mandatario, manifestando su preocupación por la situación sanitaria de la ciudad.

"Hay un montón de trámites parados, promulgación de ordenanzas y sanciones; esperamos que se desocupe el edificio. Hoy por hoy tenemos el sector paralizado y estamos viendo cómo vamos a hacer para retomar aunque sea parcialmente las cuestiones administrativas"

Con respecto a su presentación ante Fiscalía, Ongarato dejó en claro que se deslinda de responsabilidades por lo que pueda suceden dentro de las oficinas tomadas: "no lo podemos controlar, tenemos la obligación de cerrar luego del horario de atención al público y el lugar se desinfecta. Esto hoy no lo podemos hacer por esta ocupación y no podemos hacernos responsables de lo que pueda pasar".