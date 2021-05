La directora de la Escuela N° 758 de la ciudad de Esquel, Claudia Caneo, detalló la realidad de el establecimiento educativo en época de pandemia.

En principio, detalló que vienen manteniendo una "presencialidad cuidada" desde el mes de febrero, con un riguroso protocolo.

En este contexto, Caneo advirtió que el personal operativo le pone toda la energía pero es escazo: "se ha solicitado más personal, ya que se jubilaron dos personas y es más que necesario en este contexto".

"No queremos que el personal comprometido se sobrecargue. No es justo, son los primeros que se acercan a limpiar y no están vacunados. Son muy pocos los que han recibido la dosis"