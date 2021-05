Sergio Ongarato confirmó que ayer por la tarde el presidente de la Legislatura y el secretario privado del Gobernador “me confirmaron que van a estar en Buenos Aires toda esta semana, hasta el viernes inclusive, por lo que la semana que viene en recibirán en Rawson”.

“Durante el fin de semana me confirmarán qué día para tener la audiencia. Ayer tuve contacto con otros intendentes de la región de Lago Puelo, El Hoyo, Trevelin, y me falta hablar con algunos otros para tratar de coordinar nuestras agendas e ir todos juntos”, afirmó.

Y agregó: “No es lo mismo la gestión que puede hace run intendente a la gestión que hacen los intendentes de toda una región. En el peor de los casos viajaré solo”.

“El objetivo del viaje es plantear el retiro del proyecto de zonificación minera, presentar todos los argumentos y charlar tranquilos. Las notas que presentamos los intendentes pusimos argumentos distintos, pero todos son complementarios”, detalló el jefe comunal.

“Creemos que hay que retirar este proyecto, por la experiencia que tengo en Esquel que ya pasó por un proceso similar, planteo que este proyecto esta generando una tensión social en la provincia que ya vivimos y nos hizo muy mal como sociedad”, indicó Ongarato.

El Intendente aseguró que es responsabilidad de quienes están en el gobierno “no plantear temas que generen semejante tensión social como la que vivimos”.

“Me comprometí con los vecinos a viajar en cuanto sea posible y que me atiendan, ya tengo la confirmación de que el encuentro se va a dar. Creo que la toma debería levantarse de inmediato porque estamos cumpliendo con su pedido”, expresó.

Ongarato aseguró que muchos vecinos que están hacen años reclamando por el No a Mina, “me dicen que no están de acuerdo con la toma, pero me piden que gestione de esta manera en Rawson. Esquel tiene que aportar la experiencia que tiene que es muy valiosa para no repetir lo que sucedió”.

“Aprovecharé también para hablar del Hospital, de la situación del COVID y todo lo relacionado a la pandemia, estamos en una emergencia sanitaria, no tenemos camas, en el hospital hoy no nos pueden asistir”, concluyó el Intendente.