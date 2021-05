El director de la Escuela 713, Claudio Ferrero, se refirió a la situación edilicia del establecimiento educativo. En diálogo con Red43, sostuvo que "históricamente tenemos dos categorías de reclamo en lo edilicio", y detalló una por una.

Tres cuestiones estructurales:

Calefacción

Electricidad

Techado

"Venimos peleando con ese tema desde hace años"

Avances

"Hace tres años que se avanzó, a partir del 2018, con la calefacción. Se hizo la mitad del trabajo necesario, reemplazamos el sistema de calefacción (el original era por calo ventores) en las aulas, y radiadores en los pasillos y oficinas. La decisión desde obras públicas, fue pasar todo a radiadores y renovar los que ya estaban", recalcó Ferrero.

En esa línea, indicó que "se reemplazaron los calefactores en las aulas, por radiadores. Pero aún falta lo demás, colocar nuevos radiadores en distintas áreas".

A su vez aseguró que de la parte eléctrica, "no se hizo nada prácticamente", y de los techos tampoco.

También recalcó que "sobre todo en el ala izquierda del edificio, hace mucho tiempo se ampliaron dos aulas y agregaron un taller de electricidad. Todo esta hecho sobre la misma instalación, original".

"Tenemos que revisar todo de nuevo"

Hoy se suspendieron las clases por el paro de porteros. "No hay limpieza y no se puede garantizar la desinfección cada 90 minutos, por lo cual no pueden cumplir con las actividades", aseguró Claudio.

Arreglos

Se colocaron barras anti pánicos en la salida de las puertas exteriores. Se cumplió con el fondo que transfirió el ministerio a los municipios. Cabe destacar que la escuela 713 entró en el convenio del Ministerio de Educación de Provincia en el que se bajaron fondos y los municipios se encargaron de los trabajos menores.

Debido a el fondo, también se arreglaron canillas y los brazos de empuje de las barendolas, para asegurar la circulación del aire. Por esos arreglos, pudieron comenzar las clases de manera más tranquila.

¿Cómo respondieron los chicos ante los protocolos?

El director comentó que por el momento todo cursa bien y que se está dando de manera correcta.

"Optamos por una organización que facilita el cumplimiento del protocolo. No tenemos recreos, porque consideramos que es un momento complicado que no asegura el buen funcionamiento del mismo y provoca riesgo. Vienen todos los días, dividimos los turnos en dos franjas horarias, con un espacio intermedio para la limpieza y desinfección". También explicó cómo se lleva a cabo:

La burbuja A en la primera semana, cursa en su franja horaria, unos 90 minutos.

Se desinfecta, y en la segunda franja horaria viene la burbuja B.

A la semana próxima, se invierte.

"Tenemos la ventaja de que el chico viene todos los días a la escuela, generando hábitos y ritmo de trabajo", cerró.