Comparada expresó que en el plano político “creo que hay muchas cosas en las que los ciudadanos tendríamos que comprometernos una de ellas es trabajar en la Carta Orgánica de Esquel que nos permitiría cerrar el tema minero que trabajamos hace tantos años”, expresó.

“Hace 20 años discutimos las mismas cosas y cuestan demasiado. La carta Orgánica permitiría además limitar el mandato del intendente, frenar la cuestión minera y exigirles mucho más a los candidatos a concejales”, afirmó.

Respecto a esto último, agregó que: “Las pocas exigencias que conllevan poder presentarse en una lista para concejal, hacen que después uno no tengas respuestas”.

“Quiero comprometer a la comunidad en el trabajo para que los concejales tengan que presentar registros de antecedentes, y que permitan conocer las razones por las cuales quieren el puesto”, argumentó.

Y señaló que: “Los concejales deben conocer bien todo el medio sobre el que van a desplegar su actividad, los comerciantes somos expertos en nuestra área, por ejemplo. A mi se me criticó por hacer política, pero como ciudadano tengo derecho de hacerlo y lo hago con los fondos de mi propio negocio, no con dinero de nadie”.

“Nos acusan de hacer politiquería barata, y sí barata es, porque al estado yo no le salgo un peso. La que no sale barata es la cobran ellos, porque les sales carísimos al Estado”, aseveró.

“El mismo concejal Austin reconoció que estamos sin rumbo y e saco el sombrero por su honestidad intelectual”, manifestó comparada.

Comparada se refirió a la ayuda que brinda la Municipalidad a los vecinos, indicando que dentro del sector comercial “estamos bastantes preocupados, somos cerca de 200 comerciantes que vemos con buenos ojos que se ayude a la gente que no puede pagar el gas, es comprensible, estamos entrando al invierno, la situación es dramática”.

“Pero hacemos hincapié en que desde el sector comercial hace muchísimo tiempo, pensamos que este sector mas pequeño necesita un apoyo más fuerte que nos esmeramos en conseguir hace tiempo”, agregó.

“Es importante avanzar en algunas propuestas, hay que sacarle un poco la soga al cuello al comerciante, al monotributista, al autónomo, al que se rompe el lomo laburando y no tiene un sueldo fijo y establecer algunas cuestiones mas livianas como los ingresos brutos y la habilitación comercial”, indicó Comparada.

Y señaló que hay mucha gente que hoy “no está pudiendo pagar los ingresos brutos porque no tiene ventas y porque no sería fácil para esas personas cerrar el emprendimiento y decir me busco otra cosa, porque toda su vida vivió de eso”, argumentó.

Otro punto que piden los comerciantes es que “a la factura de luz se le quiten algunos ítems que hace que se encarezca, en donde a algunos nos cuesta horrores sostener el negocio”, aseveró el comerciante de Esquel.

“No hablo de cuestiones que necesitamos todos los habitantes como es bomberos y hospital, porque estamos de acuerdo en abonar eso, pero sí ciertas cosas que la municipalidad puede colaborar intentando cobrar por otra vía que no se a la boleta de luz que si no pagas en tiempo y forma porque no podes, la cortan”, explicó.

“Uno no vende sus productos y lo poco que recupera lo utiliza para vivir. Pedimos que la municipalidad de haga cargo de algunos ítems hasta que pase la pandemia, pero que no se le ponga la carga al contribuyente”, solicitó Comparada.

Respecto a los créditos que ofreció la Municipalidad a comerciantes, Comparada indicó que “son hasta 100.000 pesos, pero creemos que solo puede servir en alguna situación particular para solucionar un problema de forma urgente”.

Y agregó: “Una persona que hoy pide un crédito paga el alquiler y la luz, pero al mes siguiente tendrá el doble de problemas porque además del alquiler y la luz le va a deber a la municipalidad. No es una medida que ayude en el salvataje a mediano plazo”.

Además, manifestó que desde el sector comercial piensan que “hay que tener en cuenta que el municipio tiene tres masas salariales disponibles, tener en cuanta que el sector comercial mediano y chico que vive de su negocio necesita algunos beneficios”.