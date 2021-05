Pablo Castelli se mostró afligido cuando dispusieron las primeras medidas de restricción el año pasado, en el inicio de la pandemia por el Covid.

Su vida cambió completamente, ya que se hacía cargo de la agencia "Gales al Sur" cuando cerraron todas las agencias de viaje.

Pablo, ¿Cómo hiciste para readaptarte en pandemia?

"Al principio estaba prohibido abrir, no éramos esenciales, sólo podíamos atender por teléfono para vender pasajes, igual casi no había vuelos para vender y básicamente todos los productos que nosotros teníamos no existían más, hoteles, excursiones.

Fue cómo después de 15 días de sobrellevar el golpe que significaba quedarme sin trabajo a los 51 años, empecé a buscar trabajo en algún oficio, estudié electricidad y me recibí de instalador electricista, mediante una carrera a distancia de la Universidad de Córdoba.

"Al comenzar a trabajar en las obras, me di cuenta que ya no era tan joven como cuando trabajaba de herrero a los 20 años"

¿Cómo inició tu emprendimiento?

"Me dediqué a investigar por algún comercio que se pudiera aplicar a la zona y que no implicará demasiada inversión inicial, ni poner un local de atención al público, siempre con la esperanza de volver a trabajar en turismo algún día.

Después de hablar con un amigo de Buenos Aires, amigo de la facultad de turismo, que también hace lo mismo allá, me decidí por empezar sólo con 60 cajas y así fue creciendo hasta el día de hoy que tengo aproximadamente 200 tipos de vino distintos".

"La crisis en el turismo, que si bien tuvo una pequeña suba en el verano, aún continua y eso hace que este negocio siga creciendo"

¿Cómo es la modalidad de venta?

"Por ahora es bastante sencilla ya que me hacen los pedidos por WhatsApp clientes que reciben una lista de lo que yo tengo de lo que quiero ofrecer y hay entrega a domicilio una o dos veces por semana en Esquel y los demás días en Trevelín

Una cosa que tiene de particular bodega de amigos, es que trabaja con bodegas poco conocidas y eso fue uno de los crecimientos que tuvo el negocio, porque el principio arranqué con vinos conocidos que se venden mucho, pero me di cuenta que tenía una gran competencia con varias ventajas sobre mí, que era la cantidad que compran y el acceso al tener un local al público abierto gran parte del día y esa competencia hacia que yo no vaya a crecer con tantos clientes, más allá de los conocidos,

Un rubro distinto...

"Si, así fue donde comencé a interiorizarme sobre los vinos, porque yo sabía muy poco de esto, tuve charlas con gente que sabe de vinos, con enólogos, con bodegueros y empecé a traer algunas bodegas que no son tan conocidas y que tuvieron mucho éxito,

"Hay garantía en que los vinos son buenos y medianamente accesibles"

Fue un gran desafío para mí. Yo no sabía mucho sobre vinos y tengo un gusto muy particular, y me di cuenta que no es el común de todos, así que al principio me dediqué a buscar mucho la réplica de los clientes. Les pedía que, si no les gustaba, me lo dijeran. Luego, trataba de comprar alguna caja para probar las vendidas al principio muy baratas para poder darlo a conocer y así ir aprendiendo sobre qué vinos comprar.

Indudablemente, es un claro ejemplo de reinventarse en pandemia.

Contacto: 2945 - 692461