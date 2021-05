YPF subió el valor de sus combustibles en un 60% desde agosto del 2020, y para este mes de mayo tiene prevista otra corrección, que se estima será en torno al 5%.

Los precios de los combustibles de YPF aún están entre un 15% y 20% atrasados en dólares: “El presidente del directorio, Pablo González, anunció en marzo tres aumentos con el objetivo de llegar a un 15%. De esos tres aumentos, ya hicimos dos y el otro se hará en lo que queda de mayo. Con eso estamos cumpliendo el objetivo”, marcó.

Todas las petroleras están recibiendo menos plata de la que deberían cobrar por su crudo, así lo detallaron en YPF a los analistas. Pero están balanceando esos menores ingresos con exportaciones. Los precios que pagan los refinadores (los que transforman el petróleo en combustibles) no alcanzan, según los productores, pero las exportaciones ayudan a compensar la situación.

YPF tuvo ingresos por US$ 2.648 millones en el primer trimestre del año, por lo que aún está por debajo de su facturación en el mismo período de 2020, cuando juntó US$ 2.832 millones. Y anotó una pérdida de US$ 25 millones. En el primer trimestre de 2020, había obtenido una ganancia de US$ 100 millones en ese apartado. El resultado operativo fue positivo en US$ 78 millones, pero es un tercio de los US$ 241 millones que tuvo en 2020.

Fuente: Clarín