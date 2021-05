Pablo Vega es un joven oriundo de la localidad de El Maitén. Hace un tiempo, recibió una beca de Cáritas Prelatura Esquel para continuar con sus estudios. Hoy por hoy, retribuyó todo ese apoyo para construir viviendas refugio en la zona afectada por los incendios en la Comarca Andina.

"El proyecto inició desde Cáritas, gracias a la directora. Ella me contactó para que la pueda ayudar a armar un proyecto de viviendas "refugio", comenzó explicando Pablo. A su vez comentó que debía ayudar a hacer un diseño de una vivienda tipo, con más de dos ambientes: baño, cocina y una habitación.

En ese marco, recalcó que el proyecto es de un alcance solidario, "con ventajas de hacer una vivienda lo más rápido posible. Un buen tramo que sea cómodo, y a su vez accesible".

También manifestó que quería hacer una vivienda lo más térmica posible, por lo que pensó en varios aspectos para llevar la obra, que sea fácil de llevar y manipular. Siempre teniendo en cuenta de la época que se vive actualmente, donde hay humedad, frio y en unas semanas llegará la nieve.

El objetivo del proyecto es cumplir con 10 viviendas para los afectados. "Son más, pero queremos alcanzar al menos un mínimo. Después veremos, siempre y cuando los fondos, donaciones y el movimiento que se realice sea el óptimo" , sostuvo Pablo.

A su vez, explicó que la vivienda de cada afectado será en tres tramos:

Sus comienzos

En el 2012 Pablo decidió ir a estudiar a Esquel. En su momento, "tenía un pensamiento algo brusco con contar con una beca nacional desde el estado. Estaban cediendo becas, y por motivos de desorganización, nunca pude recibir una para el estudio de la tecnicatura que quería realizar", indicó.

Mientras cursaba el primer año de la carrera de construcciones, se anotó a una beca dentro de Cáritas, donde los estudiantes la recibían y debían hacer una contraprestación en un barrio que le designen. Por suerte, Pablo la pudo recibir.

Su historia con Cáritas, data desde hace tiempo, ya que nos explicó que sus padres siempre aportaron con ellos desde El Maitén. Esa primera beca que recibió Pablo, lo ayudó para terminar sus estudios, y cuando estaba por terminar la carrera en 2015, abrió una oferta de trabajo personal.

Tiempo después, se recibió como técnico de construcciones en maderas. También cuenta con otros cursos, como construcción en seco, carpintería de banco y talleres con respecto a la madera.

Al ser chico El Maitén, siempre tuvo acceso para trabajar y en 2016 comenzó a hacer construcciones en seco, ampliación y terminaba viviendas.

Su llegada a la Comarca y su aporte solidario

Pablo, con su voz quebrada, explicó que "escuchar a los dueños con voz quebrada, de cansancio, una voz de perdí todo", es muy fuerte.

A medida que recorría cada lugar, los vecinos mostraron sus ollas quemadas, ruedas, mampostería, el piso que quedó como cenizas.

"Es muy fuerte, algo difícil de no poder soñarlo".

Carlos, referente de Cáritas del lugar, estuvo desde el principio. Por su parte, cuando llegó Pablo, contó que le costó mucho. "Veía fotos, pero estar ahí, ver cómo se quemó todo... es muy feo. Las cocinas de leña, parecen latas de sardinas".

Escuchando los relatos, especialmente uno de una persona de 86 años años de edad, no se aguantó las lágrimas y no podía entender lo que pasó.

"Escuchar el esfuerzo que hayan realizado, y que quedó sin nada, además de recorrer los callejones, casas quemadas. El fuego jugó, ya que agarraba tres viviendas, las quemaba completo, a la tercera dejaba intacta. En otros barrios, habían casas quemadas, otras no. Es un impacto, que no me deja de sorprender"