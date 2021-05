El presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni, sostuvo que varios productores han denunciado robos de gran magnitud en sus establecimientos rurales. Destacó que hay productores a los que les han vaciado los campos e incluso se han llevado las aberturas de las casas o hasta los mismos ladrillos.

En ese marco, indicó que hay campos que han quedado cerrados por imposibilidad de los dueños de trabajarlos y que son utilizados como campamento por delincuentes para ingresar a otros establecimientos que están en funcionamiento.

Explicó que esto desalienta a los productores que quieren seguir adelante y manifestó que más allá de los controles policiales la problemática continua ya que los detenidos no llegan a sentencias y vuelven a las calles.

“Hay que pedirle a la justicia que agilice la confirmación de las sentencias contra aquellas personas que son atrapadas muchas veces”

Sostuvo que “de parte de la justicia debe haber un compromiso en cambiar esto y si lo que hay que modificar alguna ley, los diputados deben encargarse de ello". Además, aseguró que no se ve desde el estado una voluntad de generar soluciones ya que incluso “los damnificados exponen el problema hasta en la radio y las autoridades no los escuchan”.

Manifestó que “hay que dar vuelta esto y si no lo hacen, nos damos cuenta que no les interesan los productores de ningún tipo, no solo los rurales” reveló refiriéndose también a los casos de robo de autopartes.

Afirmó que desde la sociedad rural se encargan de llevar todas las quejas y realidades al papel y presentarlas ante las autoridades, pero a su vez sostuvo que entienden la bronca de los productores ante la falta de soluciones efectivas.

También se dirigió a la planta política: “Piensen un poco los concejales, los diputados como sufre el que produce y de donde viene la plata de sus sueldos que sale de los impuestos”.

Por ultimo y para no dar un panorama desolador, sostuvo que seguirán insistiendo para solucionar de a poco la situación.

“Hay que mostrarle a la sociedad y a los delincuentes que no es lo mismo hacer las cosas bien que mal”

Fuente: Radio Chubut.