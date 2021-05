Con la idea de sumar más corredores y que cada uno elija el momento adecuado para hacerla, es que los organizadores de “La Trepada a La Olla Solidaria” resolvieron agregarle un día más a la carrera.

En principio se iba a correr solo en la jornada del domingo, pero para darle a los muchos corredores de Esquel y la región la posibilidad de participar de esta fiesta virtual es que le agregaron un día más a esta competencia (netamente social y solidaria) por ello la misma arrancará este sábado 22 de mayo para concluir al día siguiente.

Claro que esta información se ampliará hoy en una conferencia de prensa que se llevará a cabo a partir de las 17.30 hs, en el SUM del Grupo Joven Ceferino donde darán a conocer los aspectos organizativos de la misma, la manera de inscribirse y como se bajará la aplicación al teléfono.

Recordemos que para no herir susceptibilidades y no generar ningún tipo de confusiones, los amigos de Eduardo Rubén Castagnino habían decidido cambiar el nombre de la competencia solidaria y que no se llame Trepada a La Hoya Virtual”, como en un primer momento se había establecido.

Claro que la tradicional “Trepada a La Hoya” organizada por la Asociación Ciclística Cordillerana iba a tener lugar justamente este domingo, siendo postergada por la extensión del DNU provincial que prohíbe competencias de más de 10 personas.

En lo que respecta a la carrera virtual de este fin de semana, los ciclistas podrán colaborar con la gente del Grupo Joven Ceferino realizando algunos de los tres recorridos, previo pago de 500 pesos que es el costo de inscripción.

Esta particular carrera se llevará a cabo por el lapso de dos días, donde los ciclistas podrán elegir algunos de los tres recorridos y hacerlo entre las 9 y las 18 horas tanto el sábado 22 como del domingo 23 de mayo

Señalemos además que el total de la recaudación servirá para cancelar las deudas que el Grupo Joven mantiene con Camuzzi y la Coop 16, entidades éstas que le cortaron el suministro de gas y energía eléctrica.

Según se informó habrá tres tipos de recorridos para hacer la carrera, partiendo cualquiera de las tres desde la intersección de las vías y la ruta de acceso a La Hoya.

Una de ellas será hasta la finalización del pavimento y regreso hasta las vías. Una más amplia que lo harán las mujeres hasta la Curva de los Guanacos, también con regreso a las vías y la más extensa, para los varones, desde la vía con llegada a la base del cerro.

Además se informó que los ganadores de estas competencias recibirán algún premio y también habrá sorteo entre todos los competidores, premios que serán donados por distintos comercios locales.

La aplicación necesaria para hacer esta competencia por demás solidaria será “Relive” donde se lo bajará al celular de cada uno y tras la carrera quedará plasmado el horario, recorrido y velocidad, para que luego Cristian “Toti” Sosa lo bajará a una planilla y lo dará a conocer al término de la misma.