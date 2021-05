"Vamos a tener que decidir a quién poner respirador y a quién no"

Luego de las medidas tomadas por nación, hablamos con la doctora Patricia Laborde sobre las mismas y cómo beneficiaría a la ciudad, en especial al Hospital Zonal de Esquel.

La Doctora Laborde indicó que acompaña el decreto y remarcó que la situación es crítica. Pide "disculpas a la gente que tiene que trabajar día a día, pero la situación no se frenó en ningún momento, no respetan las normas de distancia, barbijos, reuniones.

"Nuestro hospital está desbordado, las sallas llenas, respiradores hay ubicados en todos los servicios"

En ese marco, aseveró que "estamos en una línea muy fina, en algún momento vamos a tener que decidir a quién se le pone respirador y a quién no".

A su vez, explicó que "derivamos en la guardia a pacientes respirados a Trelew. La guardia se vio agotada de pacientes críticos, que realmente están muy mal, que tienen que estar en la guardia, internados".

Sobre el personal de salud, contó que el trabajo es arduo. "Tengo gente que están trabajando hace un año y medio que estan de guardia día por medio: no comen bien, no duermen bien. La gente está cansada, física y psicológicamente".

"Estoy pidiendo ayuda a la población desde que esto empezó"

Sobre el decreto de necesidad y urgencia, esperan que puedan ayudarlos a frenar esta ola, "que está terrible". En relación a los días de confinamiento, sostuvo que "estoy conforme con los nueve días, y después se evaluará. Ahora hay que frenar esto, como sea.

También explicó que hay pacientes internados de todas las edades.

"Hay mucha gente enferma, gente joven. La gente no lo sabe, pero tienen un pronóstico muy malo. Esto va a seguir, si no se frena"

Reiteró a la población que se cuiden, aíslen y no salgan en estos días. Advirtió que "esto no es solamente Covid, los que estamos en extrema pandemia. Si uno sale a hacer un deporte de alto impacto y tiene un traumatismo de tórax, o de cráneo, no tenemos terapia ni lugar para internarlo: ¿Dónde va a quedar internado después?".

Por último, recomienda a toda la población que se cuide y "piensen en que no deben internarse en este momento, ya que las camas del hospital están ocupadas al 100%", cerró.

"Hay pacientes adultos internados en pediatría, maternidad"

Es positivo para el personal de salud el confinamiento de nueve días. Resta la confirmación si adhiere la provincia y la municipalidad de Esquel.

El gobernador Mariano Arcioni manifestó que iba a acompañar las medidas de nación, hay que esperar la confirmación oficial. En horas del mediodía se van a estar dando a conocer las medidas para la ciudad, que aparece, según el mapa del ministerio de salud, con un índice de riesgo epidemiológico alto.