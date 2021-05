El presidente Alberto Fernández habló este sábado 22 de mayo sobre el nuevo confinamiento estricto que decretó para frenar la segunda ola de Covid-19 y aseguró que tuvo que imponer más restricciones porque "hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas" anteriores.

En una entrevista con los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en Conecta2, ciclo que se emite por CNN En Español, el mandatario nacional manifestó: "Muchos no me escucharon. Yo no soy un experto en la materia y no es que yo tenga información reservada que me permite conocer de antemano cosas que los argentinos no saben". "Pero vi lo que pasó en Europa, y lo que le pasa a Europa al poco tiempo nos pasa a nosotros", agregó Alberto Fernández

"Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Di un discurso, allá por marzo, donde expliqué que íbamos camino a esto y que por favor podíamos evitarlo si restringíamos y nos poníamos. En ese momento fue un llamado a la reflexión al conjunto social. Los medios dijeron: '¿Para qué hizo una cadena, si no dijo nada?'. Dije lo que iba a pasar", expresó el jefe de Estado.

En esa línea, Alberto Fernández continuó con la enumeración de sus advertencias a las provincias ante la segunda ola de Covid-19: "Advertí que iba a ser inexorable evitarlo. Entonces lo que sí podíamos era minimizar los efectos. Después dicté medidas y pasó lo que pasó", sostuvo.

"Yo no quiero volver atrás, pero hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas, hubo jurisdicciones que decían que no les hacía falta. Después dicté medidas específicamente para el AMBA. Y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon. Me dijeron 'Me sobran camas'. Y se extendió a todo el país. Y las camas se ocuparon a gran velocidad", comentó el líder del Frente de Todos.