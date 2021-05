A pesar de que la potente voz de Tina Turner influye bastante en el peso emocional de la canción, la lírica cuenta también con elementos valiosos que permiten al oyente sentirse identificado con la situación que está siendo narrada.



En la musicalización de What’s Love got to do with it predomina, en todo momento, la potente voz de los cantantes y el mensaje que busca ser transmitido en la lírica. En este caso, la canción comienza con un breve arreglo creado a través de un sintetizador, bajo y guitarra eléctrica. La voz de Tina Turner no tarda en comenzar a sobreponerse sobre estos instrumentos que continúan con el mismo arreglo hasta el momento en que llega el coro y, con éste, la adhesión de otros como la batería.



La canción fue lanzada en 1984 -tomada del quinto álbum en solitario, Private Dancer - convirtiéndose en el sencillo más exitoso de Turner. Recibió tres premios Grammy en 1985: Grabación del año , Canción del año y Mejor interpretación vocal pop femenina . En 1993, el tema se utilizó como título de la película biográfica sobre la vida de Tina.



En 2012, "What's Love Got to Do with It" fue incluida en el Grammy Hall of Fame. A su vez, el tema ocupó el puesto número 309 en la lista de la revista Rolling Stone de "Las 500 mejores canciones de todos los tiempos". También se ubica en el lugar 38 de la lista Canciones del Siglo.

Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner, es -además de cantante- compositora, bailarina, actriz y coreógrafa Tiene 81 años -nació el 26 de noviembre de 1939- y desde el 2013, se retiró de la música y la actuación después de 54 años de carrera. Además, renunció a la nacionalidad estadounidense para transformarse en una ciudadana suiza, país donde vive actualmente con sus hijos y su esposo Erwin Bach.

Letra en español de What’s Love got to do with it (¿Que tiene que ver el amor con eso?)



Sin embargo tienes que entender que el toque de tu mano

Hace reaccionar mi pulso

Ese es el único encanto de un hombre conociendo a una mujer

Los opuestos se atraen

Es físico

Sólo lógico

Tienes que ignorar que eso signifique más

Que tiene que hacer el amor, que se tiene que hacer con él

El amor no es nada más que una emoción ya usada

Que tiene que hacer el amor , que tiene que hacer con él

Quien necesita un corazón cuando este puede ser roto.

Te puede parecer que estoy actuando algo confundida

Cuando estás cerca de mi

Si tiendo a lucir desconcertada , lo he leído en alguna parte

Tengo razón para estarlo

Hay un nombre para eso

Hay una frase que le sienta bien

Aun cualquiera sea la razón , lo haces por mí

Que tiene que hacer el amor, que se tiene que hacer con él

El amor no es nada más que una emoción ya usada

Que tiene que hacer el amor , que tiene que hacer con él

Quien necesita un corazón cuando este puede ser roto.

He estado tomando una nueva dirección

Pero me tengo que quedar

He estado pensando en mi propia protección

Me asusta sentir de esta manera.

Que tiene que hacer el amor, que se tiene que hacer con él

El amor no es nada más que una emoción ya usada

Que tiene que hacer el amor , que tiene que hacer con él

Quien necesita un corazón cuando este puede ser roto.