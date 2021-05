La preocupación de los comerciante por la restricción horaria es entendible, debido a que vienen hace más de un año con medidas de restricción y con la baja de clientes, además de tener que pagar los sueldos y los servicios básicos.

Sobre el tema, el intendente Sergio Ongarato explicó que conocen la situación y que el ministro de Salud, Fabián Puratich, "no está conforme con lo que Esquel y Trevelin determinaron".

"La situación de los comerciantes es crítica, no hablamos de que ganen dinero, hablamos de que no cierren y no pierdan sus puestos de trabajo", exclamó Ongarato y fue contundente.

"Si cerramos la gastronomía, corremos el riesgo de que las personas se reúnan en los quinchos de las casas"

En ese marco, explicó que "hay toda una cuestión que es de muy dificil resolución, las fuerzas de seguridad hicieron controles y detectaron fiestas clandestinas".

Además remarcó que "la amplia mayoría de los locales gastronómicos, cumplen con todas las medidas sanitarias. Dispusimos que puedan trabajar hasta las 19 horas, y a partir de ahí con delivery". Esta situación "produjo enojos, pero sabemos cómo se encuentran. No son tres días cerrados, sino que 9 días".

"Hay muchos que no sobreviven si no tienen esos días de actividad, solventar los gastos sin ingresos , además de pagar los servicios"

Respecto a la situación, reiteró que es "compleja y requiere que cada uno tenga la responsabilidad como vecinos a la hora de no exponernos a nosotros y a otros a situación de contagios de Covid".

En relación a la problemática del pago de los servicios de luz y gas, Ongarato expresó que "hay gente que no puede pagar los servicios porque perdió sus trabajos. La pandemia no es solo una cuestión sanitaria, esta última la deben abordar fundamentalmente los profesionales de la salud". Sobre los privados, también deben trabajar y no tienen ingresos, lo que provoca que se fundan. Tienen problemas económicos muy serios y no pueden hacer frente a los mismos", subrayó.

Sobre el desempeño del personal policial, el intendente indicó que tuvo reuniones con el jefe de unidad regional, el comisario Ariel Jara y remarcó que tiene "la mayor predisposición". Por el momento, haciendo hincapié en aquellas situaciones que pueden darse contagios, como las agrupaciones de personas. El horario establece un límite, y marca que algo serio está sucediendo .Veo un compromiso muy grande por su parte en este control, que es muy dificil. Ellos nos protegen de la delincuencia, y se suman estas situaciones más complicadas, deben hacer cumplir las reglamentaciones y casos que hay que resolver", cerró.

Por último, agregó que "se está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder hacer que los casos de Covid puedan bajar en nuestra ciudad". Verán lo que suceda en los próximos días.