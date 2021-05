El representante del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOyEAP), Lucas Godoy, realizó distintas visitas a afiliados relevando reclamos en municipios de la zona, logrando avanzar en afiliaciones y ofrecer los beneficios.

Godoy, referente sindical de la ciudad de Trelew, visito la Municipalidad de la Ciudad de Trevelin y la Municipalidad del Maitén, además de reforzar la atención en la Seccional del Sindicato en la ciudad de Esquel.

“Fuimos recibidos por el Secretario Coordinador de Gobierno el Señor Belarmino Alvarez de la Ciudad de Trevelin, al que le solicitamos formalmente poder trabajar con los compañeros y compañeras que han pedido la presencia de nuestro sindicato”, afirmó Godoy.

Además, el dirigente sindical expresó, “Venimos trabajando en la federalización de nuestra organización Sindical para posicionarla como principal sindicato Estatal Chubutense. Particularmente debo destacar la predisposición del Secretario Coordinador, quien recibió las propuestas con las que trabaja SOYEAP y los servicios que puede ofrecer”.

Además, Godoy señaló “Hoy nuestros compañeros y compañeras trabajadoras además de reforzar el reclamo genuino de mejorar sus salarios y sus condiciones laborales, nos solicitan mas presencia en temas sociales, por lo que nosotros hemos tomado la determinación de trabajar articuladamente con nuestras seccionales y tratar de implementar estas políticas en el Sindicato.”

Por otra parte, el dirigente se refirió a la visita del Municipio del Maiten y señaló: “Logramos conseguir el código de descuento ya hace un tiempo atrás en mi anterior visita. Por otro lado, llegamos a la conclusión con Currilen en que debe haber una mirada nueva sobre el sindicalismo, teniendo en cuenta que debemos ser responsables a la hora de las mesas paritarias y de modificación de convenios ya que los municipios hoy subsisten de sus ingresos o de las regalías que no son estables”.

Godoy, resaltó que, “Visitamos a compañeros que vienen sosteniendo problemas en las condiciones laborales como en lo salarial en los sectores provinciales, hay una ausencia del Estado provincial importante. Conversé con gente del sector de Salud que me manifestó el faltante de medicamentos esenciales como enalapril, amoxcicilina entre otros, vehículos en malas condiciones".

Y concluyó: "Es difícil para la región que ha atravesado problemas de Hantavirus, la pandemia y además la situación de los incendios, que no haya soluciones concretas. No entiendo porque el Ministro de Salud no ha podido gestionar ante los organismos que correspondan estas cosas que necesita la gente y que, además, preocupa a los trabajadores de salud que vienen prestando su servicio sin cobrar”.