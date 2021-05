Matías Taccetta manifestó , luego de algunas charlas con distintos comerciantes, que "hay dos planteos lógicos, de crisis económica y crisis sanitaria":

1) Deuda con la cooperativa

2) Deuda con Camuzzi

Sobre la cooperativa, indicó que "si bien notifica las deudas, todavía no comienza con los cortes. Se habló la posibilidad de dar una ayuda a los comerciantes para que puedan cancelar las boletas adeudadas. Con un plan de pago flexible, que llegue hasta las 48 cuotas, con una tasa de interés muy baja".

En ese contexto, comentó que "seguiremos gestionando para que los comerciantes, los cuales algunos deben más de 10 facturas, tengan la posibilidad de que los ayudemos desde el municipio". Además sostuvo que "los fondos del municipio son fondos de toda la comunidad, provienen mayoritariamente de los impuestos".

Sobre los fondos, recalcó que "hay que usarlos de la mejor manera. Debemos generar este cuidado con las fuentes de trabajo, si un comerciante no puede pagar los servicios e impuestos, ne pocos meses no puede pagar nada. Nos interesa que mantenga la fuente de trabajo y la crisis no se siga agrandando", reafirmó.

Respecto al pago de aguinaldos, nos comentó que enviaron un proyecto de ordenanza el viernes pasado y ya ingresó al Concejo Deliberante. "Planteamos desde el ejecutivo, dado el conocimiento de la situación de los comerciantes, que se les hizo imposible pagar los aguinaldos o cancelarlos en su totalidad en un solo pago, y planteamos ayudarlos desde el municipio con una bonificación especial en los impuestos a todos aquellos empleadores, comerciantes y contribuyentes de la municipalidad de Esquel que tengan al menos un empleado.

"Proponemos una bonificación especial para el mes de junio, tanto en ingresos brutos como en la tasa de inspección de seguridad e higiene (habilitación comercial) del 50% adicional. Los que tienen una bonificación del 20% en ingresos brutos ,pasarían a tener 70%"

Sobre esta medida, subrayó que "aliviana la carga tributaria de los contribuyentes locales de Esquel" y , por otra parte, "les permite a los comerciantes tener los fondos disponibles para poder hacer frente a los aguinaldos".

"Una vez que tengamos la ordenanza promulgada, vamos a disponer en la página web del municipio, la carga de la declaración jurada. Nos damos cuenta si el comerciante tiene comerciantes, y dispondremos la bonificación especial"

Por último, aclaró que "está pensado para el aguinaldo de junio. Se envió el proyecto con tiempo para que en la próxima semana la comisión de hacienda lo evalúe, y pueda ser aprobado en la próxima sesión", cerró.