A partir de los hechos sucedidos en estos días con la delegación nacional que competirá en el Sudamericano de atletismo, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, hizo foco en el futuro del deporte argentino de alto rendimiento y sostuvo que “claramente este tema se debió haber resuelto de otra forma”.

Lammens sostuvo que "hay que cuidar al Enard, es una institución que costó muchos años construir, viene trabajando bien y se transformó en la columna vertebral del deporte de alto rendimiento de nuestro país". Además agregó que el Enard "fue creado en el año 2009 con ese fin, hay que cuidarlo y respaldarlo".

Con respecto a la polémica que se dio este fin de semana con respecto al viaje de la delegación argentina al Sudamericano de Atletismo, Lammens, quien no es miembro del directorio del Enard, expresó que no deseaba entrar en polémicas "que en nada ayudan a sacar adelante el deporte nacional" pero que “hay situaciones que no pueden volver a ocurrir".

Recordamos que el Enard decidió bajar atletas que debían viajar a Ecuador por razones presupuestarias, lo que generó el enojo de muchísimos atletas que esperaban participar en la competencia con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La cuestión se resolvió con la intervención de un influencer, Santi Maratea, que consiguió mediante una campaña los 10 millones de pesos para pagar el charter, para que los atletas puedan viajar.