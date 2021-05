El 25 de mayo de 1810 se constituyó en Buenos Aires el primer gobierno patrio. Reunido en la Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad y creó la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, conocida como Primera Junta. Esta revolución terminaría en la declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816.

El Cabildo se reunió a las 9 y trató en primer lugar la renuncia de Cisneros. Los que todavía dominaban la institución intentaron resistir y, a través de Leiva, argumentaron que el Cabildo no estaba en condiciones para delegar la autoridad. Con su habitual espíritu “democrático”, opinaron que el petitorio presentado por el pueblo no debía influir. Propusieron que la junta presidida por Cisneros reasumiera sus funciones y que los comandantes se dispusieran a reprimir el descontado desborde popular, a sangre y fuego.

Los informantes comunicaron los comentarios del Cabildo y esto provocó una avalancha sobre el edificio, donde un grupo compacto y bien pertrechado, encabezado por Chiclana y French, logró copar la galería de la planta alta. Leiva seguía perdiendo tiempo, en su papel de conquistador, indignado con los que osaban rebelarse contra trescientos años de “maravillosa administración española”. Dice el acta del Cabildo: “Estando en esa sesión, la gente que cubría los corredores dieron golpes por varias ocasiones a la puerta de la sala capitular, oyéndose las voces de que querían saber lo que se trataba”. Hasta que se abrió una ventana y el procurador se encontró con la cara de pocos amigos y los insultos de los “irreverentes” muchachos de la Legión Infernal.

El jefe de los Patricios aclaró que sus tropas no moverían un dedo para reprimir al pueblo y accedieron a que se retirara parte de la gente. Cuando la plaza se fue vaciando, Leiva no tuvo mejor idea que asomarse otra vez al balcón de sus desgracias y preguntar: “¿Dónde está el pueblo?”. Antonio Luis Beruti le respondió: “Señores del Cabildo: esto ya pasa de juguete; no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana y, si es que no tiene badajo, nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan de menos. ¡Sí o no! Pronto, señores, decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños; pero, si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada”.

El actuario del Cabildo, entonces, leyó el petitorio presentado la noche del 24 y los integrantes aprobaron el contenido. El virrey quedaba finalmente destituido de todo tipo de mando y se nombraba una nueva Junta de Gobierno que asumiría a las tres de la tarde de aquel mismo 25 de Mayo.