En estos meses de pandemia donde las fuentes laborales son pocas, un vecino de Esquel se acercó a los estudios de Red43 solicitando hacer extensiva su búsqueda laboral porque "la dignidad de un hombre es tener un trabajo formal".

Carlos Molina es vecino de la ciudad y se encuentra en la búsqueda de trabajo, actualmente tiene 59 años, gran predisposición, conocimientos, disponibilidad y movilidad propia.

"Soy una persona que goza de buena salud, buena predisposición para los trabajos y desde abril que me encuentro en la búsqueda laboral", indicó al comienzo de su relato.

Y agregó que la pandemia "nos está perjudicando a todos a nivel mundial, pero creo que la dignidad de un hombre es tener un trabajo formal. En mi casa somos cuatro y tenemos un hijo con problemas de salud por lo que no puede trabajar".

"Llegan las boletas de la luz, hay que comer y la pandemia no nos considera nada, hay que afrontar esos gastos", destacó el vecino.

Respecto a sus amplios conocimientos laborales, Molina afirmó que desde los 13 años trabaja en estancias, chacras, tambos, además se dedicó a la agricultura, rubro en el que además sabe manejar máquinas específicas. "También realicé tareas en engorde de animales y trabajé muchos años en el frigorífico, tengo herramientas de plomería, subsuelos, armar plateas e interpreto planos", destacó.

Al ser consultado sobre la movilidad, Molina afirmó que "quisiera agarrar algún campo chico o una chacra para cuidar en cualquier parte de la provincia. No tengo inconveniente y cuento con movilidad".

En medio de la incertidumbre laboral, el vecino decidió armar un galpón en su casa para realizar trabajos de herrería, para lo cual adquirió de a poco todas las herramientas necesarias, en este sentido, expresó que "además de los trabajos generales, realizo tareas para el turismo y de jardinería".

Molina reconoció que en muchos lugares pueden dudar al ofrecerle un puesto de trabajo por la edad, por lo que aclaró: "Respecto a la edad, entiendo que algunos crean que no les es conveniente. Pero yo me encuentro bien de salud, no sufro de pánico, puedo trabajar en alturas, estoy bien y por eso me ofrezco. Cuando vea que no puedo rendir en algún trabajo lo voy a decir, pero no es el caso".

En el marco de la pandemia, Molina expresó que es necesario "acostumbrarnos a vivir con esto porque hay que seguir criando a los hijos y cumpliendo con nuestras responsabilidades. Hay que seguir luchándola siempre que tengamos salud".

Por último, el vecino resaltó que cuenta con todas las herramientas para jardinería, para trabajos de cañerías, mantenimientos de techos, trabajos de campo y construcción, arma plateas y cloacas. "Tengo predisposición para trabajar en cualquier parte de la zona", afirmó.

El número para comunicarse es 02945 15337748, es importante tener en cuenta que no tiene whatsApp, por lo que es indispensable llamarlo.