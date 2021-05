El Maitén viene con días muy complicadas en lo que respecta a la saturación del hospital y el aumento de casos positivos de covid. El intendente, Oscar Currilén, manifestó que están complicados por la pandemia.

Cabe destacar que la localidad es cabecera del hospital sub zonal, donde llegan personas derivadas de El Hoyo, Cholila y Epuyén.

"Superó la expectativa que teníamos. Veníamos de 15 y 25, hoy estamos con 80 casos. Ayer fueron siete casos, teníamos 75"

En ese marco, Currilén indicó que "observamos que mucha gente tiene síntomas y se queda en su casa, no se quieren acercar al nosocomio. Hemos tenido conocimiento de dos chicos a los que fui a ver, tenían los síntomas y ahora veré al director del hospital para que los asistan. No quieren salir de su casa, tienen vómitos, dolor de cuerpo y fiebre. En el hospital no medican", sostuvo.

Situación del hospital

Oscar recalcó que están complicados por la falta de oxígeno. "Hablé con el ministro de salud, Fabián Puratich, ya que no tenemos la cantidad de envases suficientes. Estamos viendo la alternativa para tener más capacidad, tenemos una cisterna que hay que llenar, ya que el sistema del hospital está hecho internamente. Generaría más capacidad, y menos trabajo", subrayó.

"Estamos trabajando con el director del hospital y el ministro de salud de Chubut"

Sobre los tiempos, manifestó que "en la semana que viene, debería estar solucionado. Como va el panorama, esto no termina".

Confinamiento: ¿Cómo es la implementación en El Maitén?

"La población se comporta de una manera excelente", comentó el intendente. Además expresó que "hay movimiento de día en el mercado, el banco y el municipio. El fin de semana fue bien trabajado por la gente de seguridad, y a las 19 horas prácticamente no anda nadie en el pueblo, solo algún vehículo de personal esencial. El tiempo acompaña para quedarse en casa, por las lluvias y el frio".

Su mayor preocupación, también es el tema educativo.

"Habíamos empezado bien, los chicos tenían el acompañamiento del docente y de los directores, además de los padres. Tuvimos que suspender las burbujas, pero creo que es muy importante el tema educativo y para el chico, encontrarse en su ambiente al menos una o dos horas al día"

Testeos y vacunación

"El plan de vacunación viene excelente .Están con la segunda dosis, y en el transcurso de la semana vamos a seguir. Testeos no tenemos, no vienen voluntarios. Quien tiene los síntomas y la duda, se dirige al hospital subzonal", aclaró.

Por último, pidió a la comunidad que "respete las reglas que dispuso el gobierno, y por la gente de salud además de seguridad. Venimos trabajando hace más de un año de una manera intensa, debemos tratar de evitar algunas cuestiones y que empiece a bajar el nivel de casos", cerró.

Es una difícil situación en lo que refiere al hospital subzonal de El Maitén por la falta de oxígeno. Esperan respuestas y la llegada de más vacunas.